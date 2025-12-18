Nền tảng chuyên môn y khoa - khác biệt cốt lõi của An Sinh Medical

(VTC News) -

“Mỗi thiết bị được đưa vào bệnh viện không chỉ là một sản phẩm kỹ thuật, mà là một phần của quá trình điều trị. Nếu thiết bị không ổn định, người chịu rủi ro cuối cùng chính là bệnh nhân”, bác sĩ Tăng Hòa – Founder An Sinh Medical chia sẻ.

Chính nền tảng chuyên môn này giúp An Sinh Medical thấu hiểu sâu sắc nhu cầu thực tế của các cơ sở y tế: Từ độ chính xác, tính ổn định, khả năng vận hành liên tục đến yêu cầu an toàn trong từng loại vật tư tiêu hao. Đây cũng là kim chỉ nam để doanh nghiệp xây dựng danh mục sản phẩm và hệ thống dịch vụ trong suốt quá trình phát triển.

Năm 2010, sau nhiều năm làm việc trong hệ thống y tế, Bác sĩ Tăng Hòa lựa chọn một hướng đi khác: Thành lập An Sinh Medical, bắt đầu hành trình xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị y tế.

Bác sĩ Tăng Hòa chi biết: “Làm thiết bị y tế, nếu chỉ nghĩ đến kinh doanh là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải hiểu rằng mỗi sản phẩm đều gắn liền với sự an toàn và sinh mệnh của người bệnh.”

Kinh doanh thiết bị y tế bằng sự tử tế

Với nền tảng lâm sàng, Bác sĩ Tăng Hòa hiểu rõ rằng mỗi thiết bị y tế được đưa vào sử dụng đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị. Vì vậy, An Sinh Medical lựa chọn con đường phát triển dựa trên những cam kết bền vững:

Sản phẩm chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng

Chính sách giá minh bạch, cạnh tranh và hợp lý

Đặt đạo đức nghề nghiệp lên trước lợi nhuận ngắn hạn.

Lan tỏa giá trị – đồng hành cùng hệ thống y tế Việt Nam

Sau hơn một thập kỷ phát triển, An Sinh Medical từng bước mở rộng mạng lưới hoạt động và khẳng định vị thế trên thị trường thiết bị y tế:

Hệ thống phân phối phủ khắp hơn 40 tỉnh thành

Đồng hành cùng trên 300 cơ sở y tế tư nhân

Trở thành đối tác cung ứng thiết bị cho nhiều bệnh viện lớn trên toàn quốc

Những con số này là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, lấy uy tín và chất lượng làm trung tâm mà An Sinh Medical theo đuổi.

Hướng tới 2026 – khát vọng dẫn đầu bằng giá trị bền vững

Trong giai đoạn tiếp theo, An Sinh Medical đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ nằm trong nhóm doanh nghiệp thiết bị y tế uy tín hàng đầu Việt Nam, không chỉ về quy mô mà còn về năng lực vận hành, dịch vụ kỹ thuật và chuẩn mực đạo đức kinh doanh.

Với bác sĩ Tăng Hòa, hành trình xây dựng An Sinh Medical không chỉ là câu chuyện lập nghiệp, mà là hành trình giữ trọn “tâm nghề” của người bác sĩ trong từng quyết định kinh doanh, để mỗi sản phẩm và dịch vụ đều góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.