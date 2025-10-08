Bồn cầu thông minh nổ tung khiến tường cháy đen, sàn ngập nước

(VTC News) -

Hàng loạt sự cố an toàn liên quan đến bồn cầu thông minh ở Trung Quốc gần đây đã làm dấy lên lo ngại của công chúng về chất lượng thiết bị gia dụng và rủi ro khi mua hàng trực tuyến. Mới đây, một phụ nữ ở Huệ Châu, Quảng Đông, bị công ty quản lý bất động sản cảnh báo về tình trạng rò rỉ nước nghiêm trọng. Lúc đó cô không ở nhà nên nhờ một người bạn đến kiểm tra giúp và phát hiện bồn cầu thông minh trong phòng tắm phát nổ.

Gia chủ mô tả những gì nhìn thấy trong phòng tắm là “cảnh tượng kinh hoàng” với các mảnh vỡ của bồn cầu văng tung tóe, tường bị cháy đen và sàn nhà ngập nước. Thật may mắn vì không ai có mặt trong phòng tắm vào thời điểm sự cố xảy ra.

Trong chương trình First Scene, nữ chủ nhà họ Lý vẫn còn chưa hết sợ hãi. Cô nói: "May mà tôi không ở nhà, nếu không tôi đã nổi cơn thịnh nộ rồi!".

Bồn cầu thông minh phát nổ trong căn hộ cô Lý.

Lý cho biết chiếc bồn cầu thông minh kể trên được mua từ một nền tảng mua sắm trực tuyến nổi tiếng với giá 1.090 nhân dân tệ (khoảng 4 triệu đồng), được quảng cáo là sản phẩm thay thế giá rẻ với chức năng tương tự các thương hiệu nổi tiếng. Người phụ nữ nói, cô chọn mẫu hàng giả này do ngân sách hạn hẹp và mặt hàng nhận được nhiều đánh giá tốt trên nền tảng.

Lý đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của nền tảng mua sắm. Ban đầu họ trả lời rằng sẽ cử một chuyên gia đến điều tra, đánh giá các vấn đề bồi thường và an toàn sản phẩm, đồng thời hứa sẽ "theo dõi và xử lý vấn đề một cách triệt để". Tuy nhiên, hiện cô vẫn chưa nhận được kế hoạch bồi thường rõ ràng.

Một trường hợp tương tự mới diễn ra ở tỉnh Giang Tô. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi đang sử dụng chiếc bồn cầu thông minh đã phục vụ mình 3 thì thiết bị đột nhiên phun ra nước nóng bốc khói, gây bỏng cấp độ hai ở tầng sinh môn.

Theo Yangtze Evening News, bồn cầu thông minh, do cấu trúc phức tạp và sử dụng hệ thống sưởi điện, phun nước, có thể gây nổ, rò rỉ điện và bỏng nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hoặc sử dụng không đúng cách. Thống kê cho thấy hơn 700 khiếu nại được ghi nhận tại Trung Quốc trong ba tháng qua liên quan đến bồn cầu thông minh, với các vấn đề từ rò rỉ điện đến nhiệt độ nước bất thường, trục trặc điều khiển và dịch vụ hậu mãi không đầy đủ.

Các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên tìm kiếm bồn cầu thông minh có nhãn hiệu Chứng nhận Bắt buộc của Trung Quốc (CCC) và tránh mua hàng nhái giá rẻ, không có nhãn mác hợp pháp hoặc nguồn gốc không rõ ràng. Việc kiểm tra sản phẩm thường xuyên, vệ sinh vòi phun và thay thế các bộ phận lỗi thời là điều cần thiết để ngăn ngừa các thương tích tiềm ẩn do hỏng hóc thiết bị.

Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng địa phương mới đây ban hành tuyên bố kêu gọi người tiêu dùng thận trọng khi mua các thiết bị gia dụng thông minh sử dụng điện, nước và sưởi ấm. Chất lượng kém có thể dẫn đến các sự cố an toàn nghiêm trọng.