(VTC News) -

Nem rán là món ăn truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ Tết, cỗ bàn của người Việt. Đặc biệt, nem rán Hà Nội đã khẳng định vị thế riêng với hương vị đặc trưng, tinh tế, gói trọn cái hồn của ẩm thực cố đô. Món nem này không chỉ là sự kết hợp hài hòa của các nguyên liệu mà còn là sự tỉ mỉ, khéo léo của người làm bếp, tạo nên những chiếc nem vàng ruộm, giòn tan bên ngoài, đậm đà, mềm mọng bên trong.

Để làm nên một đĩa nem rán chuẩn vị xưa, không chỉ cần công thức mà còn cần sự lựa chọn kỹ lưỡng từng nguyên liệu. Mỗi thành phần đều đóng một vai trò quan trọng, góp phần tạo nên bản giao hưởng hương vị khó quên. Vậy, nem rán Hà Nội chuẩn vị xưa có những nguyên liệu gì để đạt được sự tinh túy đó?

Nguyên liệu chính cho món nem rán Hà Nội chuẩn vị

Sự cân bằng và chất lượng của nguyên liệu quyết định phần lớn hương vị cuối cùng của món nem rán, gồm:

- Thịt nạc vai heo: Đây là nguyên liệu quan trọng nhất. Thịt nạc vai có sự kết hợp lý tưởng giữa nạc và mỡ (khoảng 70% nạc, 30% mỡ), giúp nhân nem mềm mại, không bị khô, lại có độ béo ngậy vừa phải khi rán. Thịt cần được băm tay hoặc xay thô để giữ được độ sần sật, không bị bở nát như khi xay quá nhuyễn.

Nem rán chuẩn vị Hà Nội cần nguyên liệu tươi ngon.

- Trứng gà (hoặc trứng vịt): Trứng đóng vai trò kết dính các nguyên liệu, giúp nhân nem không bị rời rạc khi rán. Đồng thời, trứng cũng làm tăng độ béo, mềm mượt cho nhân. Trứng vịt thường được ưa chuộng hơn vì lòng đỏ to, béo và thơm hơn.

- Miến dong: Miến dong sợi nhỏ, dai, không bị nát khi ngâm và trộn. Miến giúp hút bớt độ ẩm thừa trong nhân nem, tạo độ giòn xốp và không làm nem bị ỉu.

- Mộc nhĩ, nấm hương: Hai loại nấm này không chỉ bổ sung dinh dưỡng mà còn tạo mùi thơm đặc trưng, tăng độ giòn sần sật và làm phong phú thêm hương vị cho nhân nem. Nấm hương mang lại mùi thơm đất đặc trưng, mộc nhĩ có độ giòn nhẹ.

- Hành tây và hành lá: Hành tây giúp nhân nem có vị ngọt thanh tự nhiên và giảm độ ngấy. Hành lá tăng thêm màu sắc và mùi thơm tươi mới. Cả hai đều cần được thái nhỏ.

- Giá đỗ: Giá đỗ giúp nhân nem có độ giòn nhẹ, thanh mát và không bị khô. Tuy nhiên, cần lưu ý không cho quá nhiều vì giá đỗ dễ ra nước.

- Bánh đa nem (vỏ ram): Đây là yếu tố quyết định độ giòn rụm của nem. Bánh đa nem Hà Nội truyền thống thường được làm từ gạo, có độ mỏng vừa phải, khi rán sẽ phồng xốp và vàng đều.

Các loại gia vị cho món nem rán Hà Nội

Ngoài các nguyên liệu chính, gia vị và thành phần phụ trợ là yếu tố then chốt để tạo nên hương vị đậm đà, khó quên của nem rán Hà Nội chuẩn vị xưa. Gia vị cơ bản gồm:

- Nước mắm ngon: Chọn loại nước mắm cốt, có độ đạm cao để nem có vị mặn đậm đà và thơm đặc trưng.

- Hạt tiêu xay: Tiêu xay vỡ hoặc xay thô sẽ mang lại hương thơm nồng, kích thích vị giác. Đây là gia vị không thể thiếu để tạo nên mùi vị đặc trưng của nem.

- Đường: Một chút đường giúp cân bằng vị mặn, làm nem có màu vàng đẹp mắt hơn khi rán.

- Hạt nêm: Tăng thêm độ ngọt umami cho nhân nem.

Các thành phần phụ trợ tạo hương thơm và màu sắc gồm:

- Hành khô băm: Dùng để phi thơm trước khi trộn vào nhân hoặc trộn sống, giúp tăng thêm mùi thơm hấp dẫn cho nem.

Cuốn nem chặt tay sẽ giúp dễ rán, món ăn tròn vị hơn.

- Khoai môn/Khoai lang: Một số công thức truyền thống có thể thêm một chút khoai môn hoặc khoai lang nghiền vào nhân để tạo độ béo, mềm và ngọt tự nhiên, giúp nem có phần ruột xốp hơn.

- Chút bia hoặc nước cốt chanh (khi nhúng bánh đa nem): Khi nhúng bánh đa nem, pha một chút bia hoặc nước cốt chanh vào nước nhúng sẽ giúp bánh đa nem mềm dẻo hơn, dễ cuốn và khi rán sẽ giòn lâu, có màu vàng đẹp hơn. Đây là một mẹo rán nem giòn lâu mà ít người biết.

Sự kết hợp tinh tế của những gia vị này chính là bí quyết để món nem không chỉ ngon miệng mà còn mang đậm dấu ấn riêng của ẩm thực Hà Nội.

Quy trình trộn nhân và cuốn nem

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ nem rán Hà Nội chuẩn vị xưa có những nguyên liệu gì, đến bước trộn và cuốn nem cũng đòi hỏi sự khéo léo.

Trộn nhân: Cho thịt nạc vai băm, trứng, miến (đã ngâm mềm, cắt ngắn), mộc nhĩ, nấm hương (đã ngâm mềm, thái sợi), hành tây, hành lá, giá đỗ vào một âu lớn. Thêm các gia vị như nước mắm, hạt tiêu, đường, hạt nêm, hành băm. Trộn đều tất cả các nguyên liệu, đảm bảo nhân được trộn thật kỹ để gia vị thấm đều. Trộn nhẹ nhàng để các nguyên liệu không bị nát.

Để nhân nem nghỉ khoảng 15-30 phút trong tủ lạnh để gia vị thấm sâu hơn và nhân kết dính tốt hơn.

Cuốn nem: Nhúng bánh đa nem qua một chút nước ấm pha bia/chanh cho mềm vừa đủ (không quá ướt). Trải bánh đa nem ra mặt phẳng sạch, cho một lượng nhân vừa đủ vào một góc bánh. Gấp hai mép bên vào trong, sau đó cuộn tròn chặt tay từ dưới lên trên. Cuộn chặt tay sẽ giúp nem không bị bung khi rán và nhân nem không bị rời rạc. Kích thước nem thường nhỏ và thon dài, khoảng bằng hai ngón tay là vừa. Đây cũng là một cách gói nem rán đẹp.

Để làm nên nem rán Hà Nội chuẩn vị xưa là cả một nghệ thuật, từ khâu chọn lựa nguyên liệu đến cách sơ chế, tẩm ướp và cuốn. Mỗi thành phần, dù nhỏ nhất, đều đóng góp vào bản hòa tấu hương vị đặc trưng, khó quên của món ăn này. Từ thịt nạc vai heo béo ngậy, trứng gà béo thơm, miến dong dai ngon, đến mộc nhĩ, nấm hương và các loại gia vị đậm đà, tất cả tạo nên một món nem rán giòn rụm, thơm lừng và đậm đà hương vị truyền thống.