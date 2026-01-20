NASA công bố bức ảnh kinh điển trên sao Hỏa

(VTC News) -

Một trong những điều tuyệt vời nhất về các tàu thám hiểm Curiosity và Perseverance của NASA là những bức ảnh phong cảnh tuyệt vời được gửi về từ sao Hỏa.

Những bức ảnh này giúp các nhà khoa học có cái nhìn rõ hơn về "người hàng xóm" đỏ của chúng ta và cũng rất thú vị khi được chiêm ngưỡng.

Thông tin mới nhất từ ​​Curiosity gửi về bức hình toàn cảnh tuyệt đẹp chụp từ khu vực Núi Sharp trên sao Hỏa. Bức hình ngay lập tức trở thành một tác phẩm kinh điển.

Bức ảnh của tàu thám hiểm Curiosity cho thấy một con dốc dẫn xuống đáy miệng núi lửa Gale. (Ảnh: Cnet)

Bức ảnh ghi lại hình ảnh dọc theo sườn chân núi Sharp, ngọn núi cao 3 dặm (hơn 4.800 m) mà tàu Curiosity đã từ từ leo lên kể từ năm 2014.

Ngọn núi nằm ngay giữa miệng núi lửa Gale và bức ảnh chụp từ trên cao xuống phía đáy miệng núi lửa. Người xem cũng có thể thấy vành miệng núi lửa ở phía sau bức ảnh.

Tàu Curiosity đã ở khu vực này để thu thập thêm mẫu vật từ một địa điểm gần đó được gọi là Nevado Sajama. Những người quan sát tinh ý có thể nhìn thấy dấu vết của Curiosity, dẫn trở lại địa điểm khai quật Valle de la Luna, nơi cùng tên với hai địa danh trên Trái đất nổi tiếng với cấu trúc đá độc đáo được hình thành do sự xói mòn của gió và nước.

Một ngày trọn vẹn trên sao Hỏa

Phần thú vị nhất của bức ảnh là thời điểm chụp. Hình ảnh này ghép lại từ các bức ảnh thô được chụp vào ngày thứ 4722 và 4723 trên hành tinh đỏ, hay còn gọi là ngày sao Hỏa (sol), cùng các thời điểm khác nhau trong ngày.

Tàu Curiosity đã chụp bức ảnh đầu tiên lúc 16h15 ngày Sol 4722 và bức ảnh thứ hai lúc 8h20 ngày Sol 4723. Thời gian này tương ứng với ngày 18/11/2025 trên Trái đất.

Sau khi ghép các hình ảnh lại với nhau, NASA đã tô màu cho hình ảnh để thể hiện cảnh tượng sáng sớm và buổi chiều trên sao Hỏa. Hình ảnh cho thấy buổi chiều muộn ở phía màu cam và buổi sáng ở phía màu xanh lam.

NASA cũng lưu ý việc thêm màu sắc giúp phân biệt cảnh quan và làm cho các chi tiết nhỏ dễ nhìn thấy hơn. Nó cũng dễ nhìn hơn nhiều so với các hình ảnh thô mà Curiosity đã gửi về vào những ngày đó.

Đây là "bức bưu thiếp" thứ ba được chụp bởi tàu thăm dò Curiosity. Bức ảnh đầu tiên được chụp vào tháng 11/2021, ở gần chân núi Sharp. Bức ảnh thứ hai được chụp tại thung lũng Marker Band trong khu vực này.