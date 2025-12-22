Nanoco và hành trình gần 35 năm khẳng định giá trị của một thương hiệu Việt

(VTC News) -

Trong dòng chảy phát triển không ngừng của đời sống hiện đại, có những thương hiệu chọn cho mình hành trình bền bỉ, âm thầm kiến tạo giá trị thay vì tìm kiếm hào quang tức thời.

Nanoco, thành lập năm 1991, là một trong những thương hiệu như thế. Hơn ba thập kỷ qua, Nanoco đã đi một chặng đường dài để khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt giàu nội lực, kiên định theo đuổi sứ mệnh nâng cao chất lượng sống của hàng triệu gia đình bằng những giải pháp điện chiếu sáng an toàn, hiện đại và tinh tế.

Mỗi chi tiết trong sản phẩm Nanoco đều được hoàn thiện tỉ mỉ trong quy trình sản xuất.

Ba mươi năm trước, Nanoco bắt đầu từ những sản phẩm điện dân dụng cơ bản. Giờ đây, thương hiệu đã phát triển thành hệ sinh thái thiết bị toàn diện, gồm: thiết bị điện (ECM), thiết bị chiếu sáng (Lighting) điện gia dụng Home electrical appliances. Dù ở bất kỳ dòng sản phẩm nào, Nanoco vẫn giữ triết lý quen thuộc: chất lượng là nền tảng, công nghệ là động lực, người dùng là trung tâm.

Không chỉ chú trọng nghiên cứu và phát triển, Nanoco còn đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng sản xuất. Hệ thống nhiều nhà máy quy mô lớn được vận hành theo quy trình kiểm định nghiêm ngặt, ứng dụng công nghệ tiên tiến để bảo đảm mỗi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đều đạt chuẩn an toàn, ổn định và bền bỉ. Song song đó, mạng lưới hơn 1.300 đại lý và hơn 7.000 điểm bán trên toàn quốc giúp Nanoco hiện diện ở mọi vùng miền, trở thành lựa chọn quen thuộc của các công trình dân dụng, thương mại và hạ tầng.

Đối tác nước ngoài trực tiếp đánh giá năng lực sản xuất của Nanoco.

Điều tạo nên giá trị khác biệt của Nanoco không chỉ nằm ở con số hay quy mô, mà còn ở cách thương hiệu quan niệm về “ánh sáng” và “tiện nghi”. Với Nanoco, ánh sáng không chỉ để nhìn rõ mà để cảm nhận, để sống thoải mái hơn trong chính ngôi nhà của mình. Các sản phẩm LED tiết kiệm năng lượng, thiết bị bảo vệ điện đạt tiêu chuẩn an toàn cao hay những giải pháp gia dụng bền bỉ… đều được hoàn thiện với tư duy: đơn giản, hiệu quả, hài hòa, lâu dài.

Chính triết lý nhất quán ấy đã giúp Nanoco xây dựng được uy tín vững vàng trong lòng người tiêu dùng Việt. Thương hiệu luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, đảm bảo sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt về độ bền, khả năng chịu tải và sự ổn định trong quá trình vận hành. Chi tiết thiết kế, độ hoàn màu ánh sáng hay cảm quan bề mặt đều được chăm chút, thể hiện tinh thần tỉ mỉ đặc trưng của Nanoco.

Nanoco Group trao tặng quà cho bà con miền Trung, chung tay tái thiết, khắc phục sau bão lũ.

Bên cạnh đó, Nanoco còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và chương trình thiện nguyện nhằm cải thiện hệ thống điện chiếu sáng tại nhiều địa phương. Đó không chỉ là đóng góp xã hội, mà còn là lý tưởng xuyên suốt: ánh sáng tốt thì cuộc sống tốt hơn, xã hội ấm áp hơn.

Hơn ba thập kỷ trôi qua, Nanoco đã trở thành một phần quen thuộc của không gian sống Việt. Mỗi sản phẩm xuất hiện trong ngôi nhà, văn phòng hay công trình đều mang theo tinh thần của một thương hiệu Việt Nam bền bỉ, trách nhiệm và tận tâm. Giữa nhịp sống mới, Nanoco tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giải pháp điện chiếu sáng, ứng dụng công nghệ mới để đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững, an toàn và tiện nghi.

Song song với phát triển sản phẩm, Nanoco đầu tư bài bản vào năng lực sản xuất theo chuẩn quốc tế. Hệ thống nhà máy vận hành dưới quy trình QC & QA khép kín, kiểm soát nghiêm ngặt từ đầu vào đến khi xuất xưởng, bảo đảm chất lượng ổn định và an toàn cho người sử dụng.

Nanoco hiện đáp ứng các tiêu chuẩn uy tín như ISO 9001, ISO 14001, ETL (Intertek), CE, CB, TÜV Rheinland, cùng chứng nhận Lead Free – RoHS, khẳng định sản phẩm thân thiện môi trường và đạt yêu cầu của nhiều thị trường khó tính. Triết lý Kaizen cải tiến liên tục giúp Nanoco không ngừng nâng tầm chất lượng, bền bỉ theo thời gian.

Đặc biệt, năm nay Nanoco đồng hành cùng Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards). Đây là sự kiện tôn vinh trí tuệ, sáng tạo và tinh thần đổi mới của ngành truyền thông, quảng cáo.

Sự xuất hiện của Nanoco không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ chuyên môn hay truyền thông mà còn là sự gắn kết giữa ánh sáng, cảm hứng, sáng tạo; giữa một thương hiệu Việt giàu nội lực và một giải thưởng khuyến khích những ý tưởng làm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sự đồng hành ấy tiếp tục khẳng định Nanoco không chỉ tạo nên những sản phẩm bền bỉ, tinh tế, mà còn chọn cách cùng xã hội nuôi dưỡng sáng tạo, khích lệ điều tử tế và lan tỏa những giá trị bền vững.

