Nâng mức trợ cấp của thanh niên xung phong lên 1 triệu đồng/tháng

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 344/2025 điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Các cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nghị định nêu rõ 2 nhóm thanh niên xung phong được hưởng chính sách này.

Một là thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 40/2011 ngày 27/7/2011 của Thủ tướng quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Hai là thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 112/2017 ngày 6/10/2017 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Chính phủ quyết định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành. Mức trợ cấp hằng tháng này được áp dụng từ ngày 1/7/2025.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2024 là 500.000 đồng/tháng (theo Nghị định số 76/2024 ngày 1/7/2024 của Chính phủ). Như vậy, từ ngày 1/7/2025, mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong sẽ tăng từ 540.000 đồng/tháng (theo Quyết định số 29/2016 và Nghị định số 112/2017) lên 1 triệu đồng/tháng.

Trường hợp thanh niên xung phong quy định trên đã từ trần kể từ ngày 1/7/2025 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp theo Nghị định này thì người tổ chức mai táng được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày 1/7/2025 đến tháng thanh niên xung phong từ trần.

Trước đó, tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ cho biết, thời gian qua, trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong chưa được điều chỉnh kịp thời với điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội (giữ nguyên mức trợ cấp từ năm 2016 đến nay là 540.000 đồng). Trong cùng khoảng thời gian đó, mức lương cơ sở tại thời điểm 1/1/2016 là 1.150.000 đồng, nay được điều chỉnh lên 2.340.000 đồng (tăng hơn 2 lần); mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công tại thời điểm 1/1/2016 là 1.318.000 đồng (Nghị định số 20/2015) thì nay đã tăng lên 2.789.000 đồng theo Nghị định số 77/2024 (tăng hơn 2 lần). Với trợ cấp hằng tháng thấp như hiện nay, việc điều chỉnh nâng mức trợ cấp đối với 2 nhóm đối tượng thanh niên xung phong trên là hết sức cần thiết. Góp phần đảm bảo cuộc sống, giảm bớt khó khăn đối với lực lượng thanh niên xung phong, những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho 2 cuộc kháng chiến của Tổ quốc, nay đã tuổi cao, sức yếu, lại rơi vào hoàn cảnh cô đơn, không nơi nương tựa.