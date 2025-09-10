Nâng cấp iPhone 17 Pro Max tại XTmobile, hỗ trợ thu cũ đổi mới và trả góp 0%

(VTC News) -

Có nên nâng cấp lên iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max là mẫu iPhone cao cấp nhất trong series iPhone 17 ra mắt lần này, khẳng định vị thế dẫn đầu của Apple trong thị trường smartphone cao cấp. Những cải tiến năm nay tập trung vào ba yếu tố: Thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm người dùng. Apple hướng tới việc mang lại một thiết bị vừa bền bỉ, vừa mạnh mẽ, đồng thời hỗ trợ tối đa cho công việc sáng tạo và giải trí di động.

So với thế hệ trước, iPhone 17 Pro Max cho thấy sự nâng cấp toàn diện. Bộ khung titan giúp máy nhẹ nhưng vẫn cứng cáp, tạo cảm giác sang trọng khi cầm nắm. Bên trong, chip A19 Pro Bionic mang đến hiệu năng mạnh mẽ hơn, tối ưu cho AI và tiết kiệm pin đáng kể.

Đối với người dùng Apple, iPhone 17 Pro Max chắc chắn là lựa chọn lý tưởng để nâng cấp. Sản phẩm mang lại trải nghiệm cao cấp, từ thiết kế bền bỉ, hiệu năng mạnh mẽ cho đến khả năng chụp ảnh, quay video chuyên nghiệp. Với những ai mong muốn sở hữu một thiết bị toàn diện, xứng tầm với công nghệ mới nhất, việc nâng cấp lên iPhone 17 Pro Max là lựa chọn không thể bỏ qua.

XTmobile hỗ trợ thu cũ đổi mới, trả góp 0% khi mua iPhone 17 Pro Max

XTmobile là hệ thống bán lẻ di động uy tín, được biết đến là một trong những địa chỉ bán điện thoại tại Việt Nam chuyên cung cấp sản phẩm Apple chính hãng. Trong mỗi mùa mở bán iPhone mới, XTmobile luôn mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu sớm thiết bị cùng hàng loạt ưu đãi độc quyền, giúp khách hàng sở hữu iPhone mới với nhiều chính sách hấp dẫn.

Năm nay, ngoài việc mở bán sớm iPhone 17 Pro Max chính hãng, XTmobile còn triển khai hàng loạt chính sách hấp dẫn nhằm giúp khách hàng dễ dàng nâng cấp thiết bị:

Đặt trước sớm, nhận máy nhanh: Đảm bảo trở thành một trong những người đầu tiên trải nghiệm iPhone 17 Pro Max tại Việt Nam.

Ưu đãi đặt cọc độc quyền: 17 suất đầu tiên nhận ngay bộ quà VIP trị giá 2.499.000 đồng (tai nghe, củ sạc nhanh chính hãng, kính cường lực cao cấp).

Chương trình thu cũ đổi mới hấp dẫn: Nhận voucher thu cũ - đổi mới 1.000.000 đồng, hỗ trợ khách hàng tiết kiệm tối đa khi nâng cấp thiết bị mới.

Trả góp 0% lãi suất: Linh hoạt nhiều kỳ hạn, thủ tục đơn giản chỉ cần CMND/CCCD, giúp dễ dàng sở hữu iPhone mà không áp lực tài chính.

Sản phẩm chính hãng, bảo hành đầy đủ: cam kết nguồn gốc rõ ràng, hỗ trợ tận tình trong suốt quá trình sử dụng.

iPhone 17 nói chung và iPhone 17 Pro Max nói riêng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Apple với thiết kế bền bỉ, hiệu năng vượt trội và trải nghiệm cao cấp. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn sở hữu smartphone cao cấp, tạo dấu ấn công nghệ riêng.

Đặt trước ngay tại XTmobile để trở thành một trong những người sở hữu iPhone 17 Pro Max sớm nhất, trải nghiệm trước các tính năng độc quyền và tận hưởng trọn vẹn các ưu đãi: thu cũ đổi mới giá hấp dẫn và trả góp 0%.