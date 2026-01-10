Nam thanh niên ở Đà Nẵng tử vong nghi do đốt than sưởi ấm khi ngủ

(VTC News) -

Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 4 cho biết vừa phối hợp với Công an TP Đà Nẵng, Công an xã Hòa Vang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ nam thanh niên tử vong nghi do đốt than để sưởi ấm trong phòng kín.

Theo đó, khoảng 22h ngày 6/1, anh L.V.Tr. (SN 2000, trú thôn Hội Phước, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đốt một chậu than, sau đó đem vào phòng ngủ của mình, đóng kín các cửa rồi đi ngủ.

Tàn tro than trong phòng ngủ của Tr. (Ảnh: VKSND khu vực 4)

Đến 13h10 ngày 7/1, bà Lê Thị Nghĩ (mẹ Tr.) vào gọi con dậy thì phát hiện anh Tr. đã không còn thở. Gia đình nhanh chóng đưa Tr. đi cấp cứu nhưng qua kiểm tra, bác sĩ thông báo anh đã tử vong trước đó.

Sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ mẫu tro than, số lượng than còn lại để phục vụ công tác giám định và xác minh.

Theo các bác sỹ, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài khiến người dân ở các địa phương dùng nhiều biện pháp sưởi ấm, chống chọi với giá rét, trong đó có việc đốt than, đốt củi trong không gian kín.

Bác sỹ cảnh báo cách sưởi ấm này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí có thể đe dọa tính mạng do than cháy sẽ đốt hết ôxy trong phòng và sinh ra khí độc CO.

Người hít phải lượng lớn khí CO có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh, đặc biệt là phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh tim, phổi mãn tính. Có 40% số người bị ngạt khí CO để lại các di chứng như giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ mặt liệt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người.

Để hạn chế tai nạn trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo tuyệt đối không được đốt sưởi than củi trong căn phòng đóng kín cửa; ngay cả việc đốt than để để sưởi ấm lúc tắm cũng rất nguy hiểm.