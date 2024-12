Nam thanh niên lừa bán phân bón giá rẻ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 24/12, theo tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An), đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Nhật Anh (SN 1996, trú ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) về tội lừa đảo bán phân bón với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, từ tháng 10/2024 đến nay, Công an huyên Yên Thành phát hiện trên địa bàn có nhiều người dân bị một tài khoản Facebook tên Imported Fertilizers (Công ty phân bón nhập khẩu, sản xuất, phân phối Kali, Dap, Ure, NPK…) lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán phân bón nông nghiệp giá rẻ.

Đối tượng Lê Nhật Anh

Bước đầu, Công an xác định tài khoản Facebook tên Imported Fertilizers là của Lê Nhật Anh (SN 1996, trú ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), làm nghề kinh doanh các sản phẩm phân bón. Với thủ đoạn mời chào bán phân bón giá rẻ, sau khi nhận được tiền chuyển khoản của các nạn nhân, đối tượng Anh biến mất mà không trả hàng như đã hẹn.

Ngày 16/12, Công an huyện Yên Thành bắt giữ đối tượng Lê Nhật Anh khi đang lẩn trốn tại thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Tại cơ quan điều tra, Lê Nhật Anh khai nhận, do kinh doanh thua lỗ nên đối tượng đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng cũ (đã từng có giao dịch mua bán trước đây) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra mở rộng.