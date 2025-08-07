Nam thần 'Hoàn Châu Cách Cách' bỏ phố về quê, làm nông dân sau thị phi showbiz

(VTC News) -

Năm 1998, Hoàn Châu Cách Cách trở thành hiện tượng truyền hình toàn châu Á, đưa hàng loạt diễn viên vô danh vụt sáng thành sao. Châu Kiệt, nam diễn viên thủ vai Nhĩ Khang là một trong những nhân vật chính, công tử thông minh, tài giỏi và là người yêu của Hạ Tử Vy.

Châu Kiệt cũng nhờ bộ phim này mà trở thành hình tượng "nam thần quốc dân" trong mắt khán giả. Trái với kỳ vọng, sau hào quang rực rỡ, sự nghiệp của Châu Kiệt lại trải qua không ít thăng trầm và biến động, để rồi sau cùng anh chọn một lối rẽ khác biệt: trở thành một người làm nông nghiệp hữu cơ, sống xa rời ánh đèn sân khấu.

Vai diễn giúp đổi đời

Châu Kiệt, nam diễn viên thủ vai Nhĩ Khang là một trong những nhân vật chính, một công tử thông minh, tài giỏi và là người yêu của Hạ Tử Vy. (Ảnh: Sohu)

Châu Kiệt sinh năm 1970 tại Tây An, Thiểm Tây. Sau khi tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Năm 1998, nhờ được chọn vào vai Phúc Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách, anh nhanh chóng nổi tiếng trên toàn quốc. Hình tượng người đàn ông lý tưởng, chung thủy, trầm tĩnh mà anh thể hiện để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Sau đó, anh tiếp tục đóng vai chính trong loạt phim cổ trang như Anh hùng xạ điêu, Thiếu niên Bao Thanh Thiên, Phong thần diễn nghĩa, chứng minh năng lực diễn xuất không hề thua kém các bạn diễn cùng thời.

Cảnh hôn gây tranh cãi với Lâm Tâm Như

Một trong những scandal khiến tên tuổi Châu Kiệt bị nhắc lại theo chiều hướng tiêu cực là liên quan đến cảnh hôn với Lâm Tâm Như trong Hoàn Châu Cách Cách. Trong chương trình truyền hình năm 2004, Lâm Tâm Như chia sẻ rằng khi quay một cảnh hôn, cô cảm thấy không thoải mái vì bạn diễn "hơi chủ động". Mặc dù cô không nêu đích danh, cư dân mạng suy luận người được nhắc tới chính là Châu Kiệt.

Châu Kiệt từng lên tiếng trên blog cá nhân rằng nếu thật sự bị ép, tại sao Lâm Tâm Như không phản ứng ngay từ thời điểm đó. Anh cho rằng việc lôi chuyện cũ ra nói sau nhiều năm là thiếu công bằng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của mình. Tranh cãi này kéo dài suốt một thời gian, khiến hình ảnh của cả hai đều bị tổn hại ít nhiều trong mắt công chúng.

Loạt sự cố gây tranh cãi

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực nghề nghiệp, Châu Kiệt cũng từng vướng vào những rắc rối đời tư, đặc biệt là liên quan đến giao thông. (Ảnh: Sohu)

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực nghề nghiệp, Châu Kiệt cũng từng vướng vào những rắc rối đời tư, đặc biệt là liên quan đến giao thông.

Năm 2008, anh lái chiếc Mercedes-Benz không biển số vào khu nghệ thuật 798 ở Bắc Kinh và xảy ra va chạm với một nhân viên bảo vệ. Theo báo chí Trung Quốc, Châu Kiệt bị cho là có hành động xô xát và lời qua tiếng lại với bảo vệ. Vụ việc khiến dư luận chỉ trích gay gắt, dù sau đó anh cho biết đã hòa giải và không xảy ra kiện tụng.

Năm 2009, anh tiếp tục gây chú ý khi va chạm giao thông với một xe taxi khiến ba người bị thương. Cư dân mạng khi đó đặt nghi vấn anh lái xe trong tình trạng say rượu. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau đó cho thấy hoàn toàn âm tính. Dù vậy, hai sự cố liên tiếp khiến hình ảnh Châu Kiệt trở nên tiêu cực hơn trong mắt công chúng.

Phát ngôn gây tranh cãi về đồng nghiệp

Ngoài những sự cố nói trên, Châu Kiệt còn khiến dư luận phản ứng dữ dội khi đăng một bài viết trên blog cá nhân với nội dung phê phán một số nghệ sĩ Đài Loan (Trung Quốc) từng hợp tác với mình, bao gồm cả Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng. Anh ám chỉ họ có thái độ ngạo mạn khi làm việc ở đại lục và thậm chí đặt nghi vấn về quan điểm chính trị của họ.

Những phát ngôn này nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng và chính các nghệ sĩ bị nêu tên. Nhiều người chỉ trích Châu Kiệt vì tung tin thiếu căn cứ, làm tổn hại uy tín người khác. Sau vụ việc, anh bị gắn mác là "khó hợp tác" và ngày càng ít được mời đóng phim lớn.

Chuyển hướng làm nông nghiệp hữu cơ

Sau hàng loạt lùm xùm, Châu Kiệt dần rút lui khỏi làng giải trí và chuyển hướng sang lĩnh vực nông nghiệp. Từ năm 2010, anh bắt đầu đầu tư vào sản xuất lúa hữu cơ tại quê nhà. Theo các bài viết trên trang tin Sina và Zhihu, anh sở hữu một trang trại rộng lớn, chuyên sản xuất gạo chất lượng cao không sử dụng hóa chất.

Sau hàng loạt lùm xùm, Châu Kiệt dần rút lui khỏi làng giải trí và chuyển hướng sang lĩnh vực nông nghiệp. (Ảnh: Sohu)

Không ít người tỏ ra ngạc nhiên trước lựa chọn này, nhưng Châu Kiệt khẳng định đây là con đường giúp anh cảm thấy bình yên, có ích cho xã hội và tránh xa được thị phi. Anh từng chia sẻ trong một phỏng vấn hiếm hoi: "Tôi không rút lui khỏi diễn xuất, chỉ là tôi không cần phải nổi tiếng nữa."

Một lối đi riêng giữa làng giải trí

Ở tuổi ngoài 50, Châu Kiệt không còn là cái tên được nhắc đến thường xuyên trên truyền thông, nhưng hành trình của anh vẫn khiến nhiều người tò mò và thậm chí là nể phục. Không chạy theo danh vọng, không cố níu giữ hào quang, Châu Kiệt chọn cuộc sống bình dị, làm nông, nghiên cứu sản phẩm sạch và giữ khoảng cách với thế giới showbiz đầy phức tạp.

Dù từng trải qua không ít tranh cãi, Châu Kiệt vẫn được ghi nhận là một trong những nam diễn viên có thực lực, và là người dũng cảm rời khỏi ánh đèn sân khấu để tìm con đường phù hợp cho bản thân. Với anh, cuộc sống thực sự không nằm ở trường quay, mà là giữa những cánh đồng nơi anh gieo trồng bằng cả hai bàn tay.