Nam sinh Việt Nam tham dự chương trình hè đặc biệt của Đại học Harvard

(VTC News) -

Theo thông tin từ trường THCS-THPT Newton, nam sinh Lê Đại Quang đang theo học lớp 11G0 của ngôi trường này vinh dự được tham dự Harvard Secondary School Program - chương trình hè danh giá dành cho học sinh trung học toàn cầu tại Đại học Harvard.

Chương trình Trung học phổ thông (SSP) của Trường hè Harvard là chương trình học thuật kéo dài 4 hoặc 7 tuần dành cho học sinh trung học có động lực, sẵn sàng đạt kết quả cao trong các khóa học đại học khắt khe để lấy tín chỉ đại học.

Nam sinh Lê Đại Quang.

Trong SSP, học sinh sẽ được lựa chọn giữa việc học khóa học kéo dài 4 tuần trong khi sống tại trường hoặc lựa chọn linh hoạt hơn kéo dài 7 tuần, cung cấp các hình thức học tại nhà, trực tuyến hoặc đi lại với khả năng học một hoặc hai khóa học.

Theo nghiên cứu, 20% học sinh tham gia trại hè của Harvard University có khả năng vượt qua kỳ thi tuyển sinh thuộc top 10 trường đại học Mỹ.

Lê Đại Quang có bảng thành tích khá ấn tượng khi đạt 1540 điểm SAT 1540, 8.0 IELTS. Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khi mới học lớp 10 Quang đã thi vượt cấp và giành giải nhì học sinh giỏi môn Vật lý cấp Thành phố Hà Nội và cấp Cụm năm lớp 12.

Đây là môn học đòi hỏi tư duy logic cao và khả năng giải quyết vấn đề chính xác, sắc sảo. Đó không chỉ là thành tích, mà còn là kết quả của sự luyện tập bền bỉ, của những buổi đêm bên bàn học, kiên nhẫn đi tìm lời giải trong những bài toán khó.

Ngoài ra, tại cuộc thi ASEEDER Business Simulation, Quang cùng đội của mình mang về Huy chương Bạc đồng đội, trong một mô hình giả lập đòi hỏi năng lực điều hành, tư duy chiến lược và tinh thần hợp tác cao - những yếu tố thiết yếu với một công dân toàn cầu tương lai.

Ngoài thành tích học tập, nam sinh Lê Đại Quang thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện.

Không chỉ trong hoạt động học tập, nam sinh Lê Đại Quang cũng rất năng động khi tham gia các hoạt động xã hội.

Ngay từ lúc học lớp 7, lớp 8 Trường THCS Newton, Quang đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Kênh Spotify của Lê Đại Quang hiện chạm mốc gần 500.000 lượt nghe, trong đó, bài hát “Say You Want Me”, do chính Quang sáng tác, viết lời và thể hiện, đã có hơn 110.000 lượt nghe.

Ca khúc “Half a World Away” do Quang sáng tác lọt Top 50 bài hát EDM tại vòng Bán kết cuộc thi quốc tế International Songwriting Competition.

Không dừng lại ở vai trò nghệ sĩ, Lê Đại Quang còn là một người kiến tạo. Với tư cách là Chủ tịch ban nhạc Groove for Giving, Quang đã tổ chức những đêm nhạc không chỉ để biểu diễn, mà còn để sẻ chia.

Hai chương trình âm nhạc gần đây quy tụ hàng chục ban nhạc học sinh trên toàn thành phố, mang về gần trăm triệu đồng cho hoạt động thiện nguyện.