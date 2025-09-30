Nam sinh viên bị kẻ lạ thao túng tâm lý, dựng kịch bản bắt cóc đòi tiền chuộc

(VTC News) -

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Công an phường Hải Châu kịp thời phát hiện và ngăn chặn thành công vụ việc “bắt cóc online”.

Trước đó, ngày 29/9, Công an phường Hải Châu nhận tin báo về việc có một nam sinh viên (18 tuổi) mất tích, nghi bị bắt cóc trực tuyến. Ngay lập tức, Tổ công tác phòng chống tội phạm của Công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, truy xét.

Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, Tổ công tác phát hiện nam sinh này đang lưu trú tại một nhà nghỉ, toàn bộ định vị và liên lạc bị chặn để gia đình không thể tiếp cận.

Nam sinh viên được công an giải cứu kịp thời khỏi bọn "bắt cóc online". (Ảnh: C.A)

Kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo cực kỳ tinh vi. Chúng thao túng tâm lý nạn nhân, buộc giao nộp tài khoản Zalo, Facebook để chiếm quyền điều khiển, sau đó dàn dựng các video giả mạo cảnh “bị bắt cóc”, yêu cầu nạn nhân tham gia các buổi gọi video nhằm làm bằng chứng giả.

Song song với đó, chúng kiểm soát điện thoại, không cho nạn nhân liên lạc ra ngoài, mục đích là tống tiền gia đình với số tiền lên tới 350 triệu đồng.

Khi gia đình nạn nhân không đồng ý chuyển tiền, nhóm đối tượng vẫn sử dụng các tài khoản mạng xã hội bị chiếm quyền để gửi hình ảnh, video giả nhằm gây áp lực, dựng kịch bản “chuộc con”.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, truy xét nhóm đối tượng đứng sau vụ việc.