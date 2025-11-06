Nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ: Mâu thuẫn do cha mẹ bị xúc phạm

(VTC News) -

Điều tra vụ nam sinh V.T.Đ. (học lớp 8E, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) đâm, rồi đẩy bạn cùng lớp là N.T.L. xuống hồ, Công an tỉnh Lào Cai bước đầu xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, V.T.Đ. thường xuyên bị bạn trêu chọc, xúc phạm cha mẹ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h35 ngày 5/11, sau giờ tan học buổi chiều, hai học sinh Đ. và T. hẹn gặp nhau tại khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi để “nói chuyện”.

Hình ảnh cắt từ clip do camera giám sát ghi lại.

Tại đây, trong lúc lời qua tiếng lại, Đ. bất ngờ rút con dao gọt trái cây mang theo trong cặp, liên tiếp đâm bạn cùng lớp, sau đó đẩy nạn nhân xuống hồ nước rồi rời khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó kịp thời chạy đến ứng cứu, kéo em T. lên bờ và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Nhờ được can thiệp y tế nhanh chóng, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hiện ổn định.

Công an phường Yên Bái sau đó phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm, thu giữ tang vật và lấy lời khai các bên liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy, khi đến lớp học, T. thường xuyên trêu chọc Đ., nói lời xúc phạm cha mẹ của bạn. Giáo viên chủ nhiệm đã nhắc nhở và đề nghị phụ huynh hai bên phối hợp hòa giải song mâu thuẫn không được giải quyết triệt để.

Sáng 5/11, Đ. giấu dao trong cặp với ý định “giải quyết dứt điểm” khi gặp bạn học.

Cơ quan công an nhận định hành vi của Đ. thể hiện tính chất côn đồ, cố ý tước đoạt mạng sống người khác, có dấu hiệu tội phạm “Giết người”. Tuy nhiên, nam sinh này chưa đủ 14 tuổi (sinh ngày 8/4/2012) nên chưa thuộc độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm hành vi của Đ.