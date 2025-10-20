Nam sinh bị nhóm bạn đạp vào mặt, bắt bò quanh xe máy: Hiệu trưởng thông tin

(VTC News) -

Tối 20/10, bà Trần Thị Lực, Hiệu trưởng Trường THPT Minh Phú (xã Sóc Sơn, Hà Nội) xác nhận, nam sinh xuất hiện trong đoạn clip bị nhóm bạn bạo hành đang học lớp 10 tại trường.

Theo bà Lực, sự việc xảy ra ngày 15/10, nhưng nam sinh không kể lại với gia đình hay giáo viên chủ nhiệm, vẫn đến lớp bình thường vào hôm sau. Đến ngày 17/10, khi một cựu học sinh phát hiện hình ảnh đồng phục có logo trường xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội, Ban Giám hiệu mới tiếp nhận thông tin.

Nam sinh bị nhóm bạn vây đánh, bắt liếm biển số xe. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau đó, nhà trường đã xác minh danh tính các học sinh liên quan, báo cáo Công an xã Sóc Sơn và phối hợp xử lý. Tối cùng ngày, Công an xã và Ban Giám hiệu tới làm việc với gia đình nạn nhân, đồng thời kích hoạt tổ tư vấn tâm lý học đường để hỗ trợ em ổn định tinh thần.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm bạn vây quanh, quát mắng, ép quỳ gối. Một người trong nhóm còn bắt nạn nhân bò tới sau xe máy và liếm biển số xe. Khi nam sinh do dự, người này thẳng chân đạp vào mặt. Cuối cùng, nam sinh phải thực hiện theo yêu cầu của nhóm bạn, nhưng vẫn tiếp tục bị đánh.

Nạn nhân trong clip được xác định là em N.Đ.H, học sinh lớp 10 trường THPT Minh Phú.

Qua quá trình điều tra, Công an xã Sóc Sơn xác định nhóm liên quan đến vụ việc gồm 6 thanh thiếu niên, sinh từ năm 2007 đến 2010, cùng trú tại xã Sóc Sơn. Trong số này, 4 em đã bỏ học, hiện làm lao động tự do, còn 2 em đang theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn.

Nhóm này từng học chung cấp 2 với nạn nhân, do mâu thuẫn cá nhân nên đã có hành vi sai lệch, vi phạm quy tắc ứng xử học đường.

Tối 20/10, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản gửi UBND xã Sóc Sơn, UBND xã Kim Anh, trường THPT Minh Phú, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, bạo lực học đường (nếu có) và báo cáo kết quả về Sở.