Nam shipper bị tài xế Lexus đánh tới tấp: 'Tôi vẫn đau đầu, choáng váng'

Trưa 11/2, anh Lê Xuân Hưng (31 tuổi) rời khỏi trụ sở Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) sau khi làm các thủ tục khai báo, phục vụ công tác điều tra. Anh Hưng là shipper bị tài xế ô tô Lexus hành hung sau va chạm xe ở ngõ 310 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ.

"Đến nay, tôi vẫn đau đầu, choáng váng, mắt bên phải vẫn sưng to, rách ở nhiều vị trí và còn bị chảy máu mũi. Tôi đã được công an lấy lời khai và diễn biến vụ việc. Cơ quan công an đang đưa tôi đi khám giám định thương tật", nam shipper cho hay.

Một ngày sau vụ việc, anh Hưng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại lúc bị người đàn ông trên xe Lexus lao vào đánh tới tấp.

"Vụ việc xảy ra rất nhanh, sau khi ô tô va chạm với xe máy của tôi, người lái ô tô xuống lớn tiếng và nhảy vào đánh, đấm tôi", anh kể lại và cho biết từ khi vụ việc xảy ra, anh chưa nhận được lời xin lỗi, hỏi thăm của người hành hung cũng như gia đình họ.

Nam shipper N.X.H. kể lại vụ việc.

Tối 10/2, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh thanh niên lái xe máy đi giao hàng bị người đàn ông trên xe Lexus liên tiếp đánh, đấm vào mặt.

Theo nhân chứng, vụ việc xảy ra vào hơn 12h gày 10/2, tại ngách 50 ngõ 310 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ. Thời điểm này, nam shipper đến nhận bánh cho một cơ sở sản xuất trong ngách 310/50 Nghi Tàm, khi vừa ra đường, cánh cổng của cơ sở đóng lại thì ô tô Lexus đi đến.

Do quên hóa đơn nên nam shipper phải dừng lại để chờ kế toán của cơ sở cầm ra. Người đàn ông lái ô tô bấm còi để yêu cầu nam shipper lùi lại nhường đường nhưng nam shipper không thể lùi vì cổng đã đóng.

Cũng theo nhân chứng, nam shipper bị khiếm khuyết ở bàn tay do trước đó bị tai nạn lao động nên việc lái xe máy gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, do tài xế vừa nhận hàng nên trên xe rất nặng, khó xoay xở.

Lúc này, người trên ô tô hạ kính xuống, lớn tiếng quát mắng. Dù nam shipper xin lỗi trước nhưng những người trên ô tô vẫn tiếp tục lớn tiếng, người đàn ông điều khiển ô tô nhanh chóng lao vào hành hung người đi xe máy.

Tài xế ô tô Lexus đánh tới tấp nam shipper sau va chạm giao thông. (Ảnh cắt từ clip)

Tài xế ô tô đã tung trên 10 cú đấm trong khoảng 30 giây. Người đàn ông trên ô tô sau đó còn dùng chân, mũ bảo hiểm đánh vào đầu và mặt đối phương. Sự việc chỉ dừng lại sau khi có sự can ngăn của cả người trên ô tô và người dân trong ngõ.

Nhân chứng cho hay, trước khi rời đi, một phụ nữ trên xe Lexus rút ra 500.000 đồng để đưa cho nam shipper với lý do đền mũ bảo hiểm và mừng tuổi nhưng nam thanh niên từ chối.

Sau khi nắm được thông tin, Công an Yên Phụ mời tài xế Lexus và nam shipper bị hành hung tới làm việc để lấy lời khai, phục vụ điều tra.

Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ chỉ đạo công an quận xác minh, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.