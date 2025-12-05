Nam NSND chuyên đóng vai phản diện, U80 bất ngờ được 'đổi đời'

(VTC News) -

NSND Tiến Đạt là một trong những diễn viên gạo cội quen thuộc của khán giả Việt. Ông được biết đến qua các vai phản diện đểu cáng, thủ đoạn trong loạt phim Chạy án, Tuổi thanh xuân 2, Đứng trước một công trình, Cô gái nhà người ta, Thương ngày nắng về.

Ngoài diễn xuất trên màn ảnh nhỏ, NSND Tiến Đạt còn hoạt động trên sân khấu kịch với các nhiều vai phản diện ấn tượng.

NSND Tiến Đạt hiếm hoi đóng vai hiền lành trong phim "Phù sa ngọt".

Gần đây nhất, NSND Tiến Đạt trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ trong bộ phim Phù sa ngọt do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất và phát sóng. Bộ phim lấy chất liệu từ đời sống ven sông Hồng, đưa khán giả đến với cộng đồng xóm Bến, nơi các cư dân gắn bó với dòng sông và đối diện những biến chuyển trong quá trình mưu sinh.

Trong phim, NSND Tiến Đạt vào vai ông Tân, một tổ trưởng dân phố nguyên tắc nhưng mềm mỏng trong ứng xử cộng đồng. Đây là vai diễn hiền lành hiếm hoi NSND Tiến Đạt đóng.

"Trong sự nghiệp của tôi, phải đến khoảng 70% là các vai phản diện, những nhân vật có phần mưu mô, xảo quyệt - nói vui thì những cái vai của tôi cũng đều phản diện cả. Vì thế, khi nhận được kịch bản Phù sa ngọt với một vai tốt, tôi xúc động lắm. Cảm giác được hóa thân vào một con người hiền lành, tử tế khiến tôi vừa lạ, vừa vui", Tiến Đạt chia sẻ.

Ông chia sẻ rằng điều khiến ông thương và trân quý nhân vật ông Tân trong Phù sa ngọt chính là lý tưởng sống đẹp đẽ của người đàn ông này. Trong phim, ông Tân luôn đau đáu mong muốn giản dị mà lớn lao là làm sao để bà con xóm bến sống tốt hơn, văn minh hơn. Ông khó chịu trước cảnh khu xóm bẩn thỉu, luộm thuộm, ích kỷ và luôn khao khát thay đổi từ những điều nhỏ nhất — từ con ngõ, con phố đến cách nghĩ, cách sống của mọi người.

Dàn diễn viên của bộ phim.

NSND Tiến Đạt đặc biệt nhớ một câu thoại khiến ông rung động và quyết định nhận vai: “Tôi thề là tôi sẽ phải làm cho người dân xóm bến sống văn minh, nếu không thì đến một ngày nào đó, thành phố có khi di dời các vị đi luôn!” .

Theo ông, đó không chỉ là lời của nhân vật mà còn là tiếng lòng của một người thật sự yêu cuộc sống, yêu con người và mong xã hội đổi thay theo hướng tích cực. “Diễn vai này, tôi thấy mình được nhẹ nhõm và ấm áp hơn rất nhiều”, nghệ sĩ gạo cội tâm sự.

Phù sa ngọt thuộc dòng phim tâm lý, lấy bối cảnh đời sống cư dân ven sông với những nhọc nhằn mưu sinh nhưng vẫn chan chứa sự kiên trì và khát vọng đổi thay. Không gian phim mở rộng từ những con phố cổ đến xóm lao động bên bờ sông, nơi nếp sống truyền thống hòa lẫn nhịp đô thị hóa ngày một rõ nét.

Đạo diễn Mạnh Hà chọn cách kể chuyện chậm rãi, tinh tế, ưu tiên khắc họa vẻ đẹp dung dị của đời sống ven sông. Các chi tiết quen thuộc như bãi bồi, phiên chợ, tiếng máy đóng thuyền hay bữa cơm đậm chất xóm Bến được đưa vào đầy dụng ý, giúp bộ phim mang đến cảm giác chân thực và giàu cảm xúc.

Tác phẩm quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSND Tiến Đạt, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Minh Tuấn, NSƯT Anh Thơ cùng các diễn viên Linh Sơn, Hà Phương Anh, Hoàng Phượng, Đàm Hằng, Hoàng Du Ka, Quốc Toàn.