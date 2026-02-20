Năm Ngọ nói về ngựa đua và giấc mơ vươn ra thế giới

Ông đã tự bỏ tiền túi mua 700 chú ngựa đua trên khắp thế giới về nuôi tại đây. Ông cho rằng, bộ môn cưỡi ngựa thể thao đã được khu vực Đông Nam Á đưa vào chương trình thi đấu SEA Games từ nhiều năm nay và ngày càng phổ biến. Trong khi đó, Việt Nam – dù có phong trào cưỡi ngựa đang hình thành – vẫn liên tục vắng bóng tại sân chơi khu vực. Đây là điều mà ông đau đáu suốt những năm tháng qua. Ông mong muốn, một ngày nào đó được nhìn thấy những chú ngựa đua của mình được đại diện cho đất nước thi đấu với những chú ngựa đua khác trên toàn thế giới.