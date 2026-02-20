20/02/2026 12:39:09 +07:00

Năm Ngọ nói về ngựa đua và giấc mơ vươn ra thế giới

Hơn 20 năm qua, một người đàn ông lớn tuổi vẫn miệt mài gắn bó, tâm huyết với bộ môn đua ngựa, mang những giống ngựa nổi tiếng thế giới về nuôi dưỡng ở đất Lâm Đồng.

Tổ hợp dự án trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã được phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2011, chủ đầu tư là Công ty cổ phần đua ngựa Madagui. Tổ hợp có ba tiểu dự án, gồm trung tâm nuôi, huấn luyện ngựa đua và du lịch Đạ Huoai; sân golf Hồng Lam Madagui và trường đua ngựa Madagui. Trong đó, trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã – Madagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn có diện tích khoảng 70 ha và vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng - là một trong 12 dự án trọng điểm theo Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 29/12/2023. Việc dự án được đặt trong tổng thể quy hoạch dài hạn cho thấy tầm nhìn chiến lược của tỉnh trong việc đa dạng hóa không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng tự nhiên, đồng thời đón đầu các xu hướng du lịch – giải trí mới.

Ngày 19/2/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 371/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, bổ sung mục tiêu tổ chức kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó theo quy định pháp luật. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, tạo hành lang pháp lý để dự án triển khai đồng bộ, bài bản và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Tiếp đó, ngày 29/6/2025, UBND huyện Đạ Huoai (nay là xã Đạ Huoai) đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với dự án trường đua và Trung tâm nuôi – huấn luyện ngựa đua, du lịch Đạ Huoai, tạo cơ sở để triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo lộ trình.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, ba dự án lớn gồm Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã – Madagui – Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn; Trung tâm nuôi – huấn luyện ngựa đua và du lịch Đạ Huoai; cùng dự án sân golf dự kiến tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động. Không chỉ đóng góp nguồn thu ngân sách, các dự án này còn hình thành hệ sinh thái du lịch – thể thao – giải trí đa dạng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách, nâng cao chất lượng chi tiêu và tăng sức cạnh tranh cho du lịch Lâm Đồng trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi những sản phẩm mới, khác biệt và giàu trải nghiệm.

Là người có niềm đam mê với ngựa từ nhỏ, ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã – Madagui đã nhiều năm ấp ủ khát vọng góp phần đặt nền móng cho thể thao cưỡi ngựa Việt Nam. Hướng tới mục tiêu lâu dài, ông đề xuất thành lập Liên đoàn Ngựa biểu diễn, Mã cầu và Đua ngựa Việt Nam, nhằm tập hợp các câu lạc bộ trên cả nước, xây dựng định hướng phát triển thống nhất và từng bước đưa Việt Nam tham gia thi đấu chuyên nghiệp tại các đấu trường khu vực, quốc tế.

Ông đã tự bỏ tiền túi mua 700 chú ngựa đua trên khắp thế giới về nuôi tại đây. Ông cho rằng, bộ môn cưỡi ngựa thể thao đã được khu vực Đông Nam Á đưa vào chương trình thi đấu SEA Games từ nhiều năm nay và ngày càng phổ biến. Trong khi đó, Việt Nam – dù có phong trào cưỡi ngựa đang hình thành – vẫn liên tục vắng bóng tại sân chơi khu vực. Đây là điều mà ông đau đáu suốt những năm tháng qua. Ông mong muốn, một ngày nào đó được nhìn thấy những chú ngựa đua của mình được đại diện cho đất nước thi đấu với những chú ngựa đua khác trên toàn thế giới.

Theo ông Mỹ, Madagui được lựa chọn là nơi phát triển dự án vì khí hậu, thổ nhưỡng ở đây rất thích hợp để nuôi ngựa đua: nóng nhưng thoáng và không ẩm, nguồn nước ở đây lại rất sạch. Theo kế hoạch, sau khi ngựa được nuôi dưỡng tại đây là trưởng thành sẽ được đưa vào các hoạt động thi đấu cưỡi ngựa Eventing – bộ môn ba môn phối hợp gồm Dressage (thuần phục), Jumping (nhảy vượt chướng ngại vật) và Cross Country (vượt địa hình) – sẽ lần lượt được tổ chức. Đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là sản phẩm du lịch trải nghiệm mới, kết hợp hài hòa giữa giải trí, biểu diễn và thi đấu, tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước.

Những chú ngựa đua được chính tay ông Mỹ đi khắp nơi trên thế giới lựa chọn từ khi còn nhỏ và mang về đây chăm sóc. Tất cả các công đoạn nuôi dưỡng đều theo mô hình nuôi ngựa đua chuyên nghiệp của nước ngoài. Mỗi chú ngựa đua được ông Mỹ mua từ chục ngàn cho đến vài chục ngàn đô la.

Theo ông Mỹ, các chú ngựa ở đây được nuôi nhốt trong những chuồng trại lớn, sạch sẽ, có hệ thống quạt gió giúp không khí thông thoáng. Ngoài ra, mỗi ngày các nhân viên sẽ dắt ngựa đi dạo, kiểm tra cẩn thận từng chi tiết trên cơ thể ngựa để đảm bảo sức khỏe cho ngựa phát triển.

Đối với ông Mỹ, mỗi chú ngựa mà ông cất công mang về để chăm sóc, nuôi dưỡng là một đứa con cưng của mình. Ông nói rằng, qua cử chỉ và ánh mắt, ông biết được tính cách của mỗi chú ngựa khác nhau, sức mạnh cũng khác nhau. Ông luôn muốn vuốt ve chúng như cách một người cha chăm sóc cho những đứa con của mình.

Mỗi ngày, mỗi chú ngựa sẽ được tắm 2 lần sau đó được phơi nắng cho khô ráo. Đa số, các chú ngựa ở đây có độ tuổi từ 1 đến 2 tuổi. Sang năm thứ 3, các chú ngựa sẽ được cho đua.

Theo ông Mỹ, trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng ngựa mỗi ngày, niềm vui của ông là được chứng kiến sự phát triển của các chú ngựa. Những khối cơ bắp lực lượng dần xuất hiện trên thân ngựa đua khiến ông thích thú và có thêm động lực để hoàn thành ước mơ của mình.

Khi các chú ngựa đủ lớn và khỏe mạnh, nhân viên chăm sóc sẽ huấn luyện từng chút để ngựa thuần thục và bắt đầu trở thành những chiến mã trên đường đua.

Để các ngựa đua phát triển tốt, nhân viên phải thường xuyên kiểm tra ngựa. Trong đó, việc thay và đóng móng cho ngựa là được ưu tiên.

Theo ông Mỹ trong xu thế du lịch hiện đại, du khách không chỉ tìm đến cảnh quan mà còn tìm kiếm những hoạt động giải trí độc đáo, mang tính tương tác cao. Các hoạt động đua ngựa, biểu diễn ngựa, mã cầu hay trải nghiệm cưỡi ngựa tại Madagui được kỳ vọng sẽ trở thành “điểm chạm” mới, bổ sung sắc thái năng động, hiện đại cho bức tranh du lịch vốn nổi tiếng bởi khí hậu ôn hòa và cảnh sắc thiên nhiên của Lâm Đồng.

Ông Mỹ chia sẻ, hiện nay cả nước đã có gần 30 Câu lạc bộ ngựa thể thao đang hoạt động, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Bắc và phía Nam. Các câu lạc bộ này duy trì tập luyện, biểu diễn, thi đấu nội bộ và từng bước hình thành lực lượng vận động viên trẻ. Tuy nhiên, do không có Liên đoàn, các hoạt động này vẫn mang tính rời rạc, tự xoay xở, thiếu một hệ thống thi đấu thống nhất và không có đầu mối đại diện hợp pháp. Theo thống kê, khu vực Đông Nam Á hiện chỉ còn Việt Nam và Timor Leste chưa có đội tuyển cưỡi ngựa thể thao tham gia SEA Games. Việc thiếu một Liên đoàn đồng nghĩa với việc không thể tổ chức giải chính thức, không thể tuyển chọn vận động viên, không thể mời hay được mời thi đấu quốc tế, và quan trọng nhất là không có tư cách pháp nhân để đại diện quốc gia.

Ông Mỹ đánh giá, việc thành lập Liên đoàn Ngựa không chỉ nhằm mục tiêu tham dự SEA Games, ASIAD, Olympic. Xa hơn, đây còn là bước đi để hình thành một lĩnh vực thể thao - giải trí - du lịch mới, gắn với đào tạo nguồn nhân lực, chăn nuôi - thú y và phát triển kinh tế địa phương.

Song hành với phát triển phong trào thể thao là chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chăn nuôi – thú y. Thời gian qua, Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã – Madagui đã ký kết hợp tác đào tạo với Khoa Thú y, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH); đồng thời, mở rộng hợp tác với Trường Đại học Saskatchewan (Canada) và Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh. Mô hình liên kết “nhà trường – doanh nghiệp” không chỉ giúp sinh viên tiếp cận môi trường thực hành hiện đại mà còn góp phần hình thành đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, phục vụ trực tiếp cho các dự án tại Lâm Đồng.

Đáng chú ý, dự án còn hướng tới mục tiêu xã hội hóa ngành nuôi ngựa, gắn phát triển thể thao – du lịch với sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Dự án được kỳ vọng một hướng đi mới, tận dụng không gian canh tác sẵn có, đa dạng hóa nguồn thu và tạo thêm việc làm, nhất là cho đồng bào dân tộc tại địa phương.

