Năm Ngọ nói về ngựa đua và giấc mơ vươn ra thế giới

Ông Mỹ chia sẻ, hiện nay cả nước đã có gần 30 Câu lạc bộ ngựa thể thao đang hoạt động, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Bắc và phía Nam. Các câu lạc bộ này duy trì tập luyện, biểu diễn, thi đấu nội bộ và từng bước hình thành lực lượng vận động viên trẻ. Tuy nhiên, do không có Liên đoàn, các hoạt động này vẫn mang tính rời rạc, tự xoay xở, thiếu một hệ thống thi đấu thống nhất và không có đầu mối đại diện hợp pháp. Theo thống kê, khu vực Đông Nam Á hiện chỉ còn Việt Nam và Timor Leste chưa có đội tuyển cưỡi ngựa thể thao tham gia SEA Games. Việc thiếu một Liên đoàn đồng nghĩa với việc không thể tổ chức giải chính thức, không thể tuyển chọn vận động viên, không thể mời hay được mời thi đấu quốc tế, và quan trọng nhất là không có tư cách pháp nhân để đại diện quốc gia.
