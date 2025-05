Nam MC nào thay thế đại diện Việt Nam thi Mister Supranational 2025 ở phút chót?

(VTC News) -

Đơn vị nắm bản quyền Miss - Mister Supranational (Hoa hậu - Nam vương Siêu quốc gia) tại Việt Nam bất ngờ công bố thay đổi đại diện đến Mister Supranational 2025.

Minh Khắc sẽ đại diện Việt Nam chinh chiến tại cuộc thi năm nay.

Trước đó, tháng 1/2025, người mẫu Hà Quang Trung là người được chọn để chuẩn bị cho đấu trường quốc tế. Trong quá trình tập luyện, Hà Quang Trung không may gặp phải chấn thương ở chân. Sau khi hội chẩn với bác sĩ và đánh giá tình hình sức khỏe, BTC đi đến quyết định Hà Quang Trung không thể tiếp tục đồng hành.

BTC đã liên hệ với Minh Khắc. Anh đồng ý tham dự.

Minh Khắc bất ngờ được chọn thay thế thi Nam vương Siêu quốc gia 2025.

Minh Khắc sinh năm 1992, từng là Á quân The Next Gentleman và Á vương Man of The Year 2022. Anh là một trong những gương mặt nổi bật và đa tài của làng giải trí Việt Nam. Anh là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung, doanh nhân và đặc biệt là một trong những MC nam "đắt show" nhất hiện nay.

Sở hữu chiều cao 1m83 với phong cách lịch lãm, lãng mạn mang đậm chất quý ông hiện đại, Minh Khắc là lựa chọn hàng đầu của nhiều thương hiệu cao cấp, đồng thời là gương mặt quen thuộc tại các lễ trao giải danh giá.

Đây là lần thứ 2 Minh Khắc nhận được lời mời tham gia Mister Supranational 2025. Trước đó, anh từng từ chối lời mời hồi đầu năm vì vấn đề lịch trình.

Minh Khắc hiện là người mẫu, MC khá đắt show.

Nói về lý do nhận lời, Minh Khắc chia sẻ: "Mister Supranational là cuộc thi Khắc theo dõi nhiều năm. Hiện tôi cảm thấy còn đủ nhiệt huyết và ý chí thi đấu nên quyết định một lần nữa bước ra đấu trường quốc tế".

Bản thân anh thừa nhận chưa sẵn sàng 100% nhưng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành hành trình này.

Nam người mẫu cũng nhấn mạnh việc tham gia cuộc thi không chỉ là thi thố mà là trách nhiệm với quốc gia. Anh hy vọng việc trở thành đại diện Việt Nam tại Mister Supranational sẽ mang đến hình ảnh người đàn ông Việt hiện đại, năng động và sẵn sàng hội nhập.

Hai đại diện Việt Nam sẽ tham dự Hoa hậu và Nam vương Siêu quốc gia 2025.

Võ Cao Kỳ Duyên, đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2025 cũng đặt mục tiêu cao nhất cho bản thân. "Khi trở thành đại diện của Việt Nam, tôi mong muốn mang về ngôi vị cao nhất, đem vinh quang và tự hào về cho đất nước. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa có vương miện Miss Supranational nên tôi đặt mục tiêu phải cố gắng hết mình để mang vương miện đầu tiên", cô nói.

Về điểm yếu tiếng Anh, Kỳ Duyên cho biết cô đang nỗ lực rèn luyện mỗi ngày từ 8h sáng đến 11h đêm, bao gồm catwalk, phỏng vấn, thể hình, tiếng Anh và tài năng.

Chung kết cuộc thi Miss Supranational - Mister Supranational 2025 sẽ diễn ra ngày 27 và 28/6 tại Ba Lan.