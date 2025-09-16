Nam diễn viên đóng 2 phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt

(VTC News) -

Bộ phim Mưa đỏ vừa xác lập kỷ lục mới của điện ảnh Việt Nam với hơn 658 tỷ đồng, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé.

Thành công vang dội này không chỉ khẳng định sức hút của bộ phim chiến tranh cách mạng vốn từng bị xem là “khô khan”, mà còn đưa cái tên Đỗ Nhật Hoàng - nam chính của bộ phim là diễn viên duy nhất xuất hiện trong cả hai phim đứng đầu phòng vé Việt: Mưa đỏ và Mai.

Nam diễn viên Đỗ Nhật Hoàng.

Vai chính trong "Mưa đỏ"

Trong Mưa đỏ, Nhật Hoàng vào vai Cường - sinh viên Nhạc viện Hà Nội yêu nước, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng gác lại giảng đường để lên đường chiến đấu. Hình tượng nhân vật Cường đại diện cho cả thế hệ thanh niên trí thức xếp bút nghiên, dấn thân vào cuộc kháng chiến.

Đỗ Nhật Hoàng trong vai Cường - nam chính bộ phim "Mưa đỏ".

Để nhập vai, Nhật Hoàng trải qua quá trình rèn luyện thể lực nghiêm ngặt và đặc biệt là tập luyện giọng Bắc – điều không hề dễ với một diễn viên sinh ra ở miền Trung. Xuất hiện xuyên suốt bộ phim, anh gây ấn tượng bởi lối diễn xuất linh hoạt, đài từ chắc chắn và sự ăn ý tự nhiên với bạn diễn.

Ít ai biết, để có được vai diễn này, Nhật Hoàng vượt qua hàng ngàn thí sinh tại vòng casting. Trong quá trình quay, anh từng phải nhập viện bốn ngày vì sốt cao nhưng vẫn trở lại trường quay ngay sau đó. Nam diễn viên thừa nhận, áp lực lớn nhất với anh không phải những cảnh quay gian khổ mà là “truyền tải trọn vẹn tinh thần và thông điệp của bộ phim tới khán giả”.

Dấu ấn trong Mai

Trái ngược với vai chính trong Mưa đỏ, ở Mai, Nhật Hoàng chỉ đảm nhận một vai nhỏ – người yêu cũ của nữ chính (Phương Anh Đào). Dù xuất hiện ngắn ngủi, nhân vật này lại là mắt xích quan trọng trong cuộc đời Mai.

Anh vào vai chàng trai từng hết lòng yêu Mai và chấp nhận việc cô có con gái riêng. Tuy nhiên, khi đưa Mai về ra mắt gia đình, anh không đủ can đảm để con gái của cô xuất hiện, sợ sự thật bị phơi bày. Tổn thương này khiến Mai dứt khoát ra đi, khép lại chuyện tình và dành toàn bộ thời gian chăm sóc con cho đến khi gặp nhân vật Sâu (Tuấn Trần).

Nhật Hoàng từng góp mặt trong phim "Mai" - vai người yêu cũ của nữ chính.

Sự xuất hiện của Nhật Hoàng tuy ít, nhưng để lại dư âm mạnh mẽ, khắc họa rõ thêm những mất mát, bi kịch trong đời Mai, góp phần làm nên chiều sâu cảm xúc cho bộ phim.

Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997 tại Nha Trang. Sở hữu chiều cao 1m80 cùng ngoại hình rắn rỏi, Nhật Hoàng từng bước chuyển hướng từ người mẫu sang diễn xuất. Anh bắt đầu với những vai nhỏ để tích lũy kinh nghiệm trước khi ghi dấu ấn ở các dự án điện ảnh lớn. Trước Mưa đỏ, Nhật Hoàng cũng ghi dấu trong bộ phim Ngày xưa có một chuyện tình, Sài Gòn trong cơn mưa.

Bên cạnh sự nghiệp, Nhật Hoàng còn từng gây chú ý khi công khai câu chuyện cá nhân trên sóng truyền hình. Năm 2022, Đỗ Nhật Hoàng từng thừa nhận là người song tính khi tham gia chương trình Người ấy là ai. Quyết định này được khán giả đánh giá là dũng cảm, bởi không phải người nào cũng đủ bản lĩnh nói ra sự thật về giới tính của mình.

Nhật Hoàng đang là gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt.

Nhật Hoàng từng có mối tình ngọt ngào với hot girl Yên Đan, cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Thời điểm đó, nam diễn viên cho biết, bạn gái hiểu và chấp nhận giới tính của anh. Khi chia sẻ về tình yêu, anh khẳng định: "Người đó làm cho tôi có cảm giác muốn được yêu thương trở lại".

Tuy nhiên, đến đầu năm 2025, cặp đôi bất ngờ thông báo chia tay chỉ một ngày trước Valentine. Nhật Hoàng buồn khi phải thông báo tin chia tay, đồng thời gửi lời cảm ơn tới khán giả. Dù không còn đồng hành cùng nhau, cả hai hiện vẫn là những người bạn, cùng nhau phát triển sự nghiệp, cuộc sống riêng.

Chỉ trong vòng hai năm, Đỗ Nhật Hoàng có mặt trong cả Mai và Mưa đỏ – hai tác phẩm nắm giữ kỷ lục doanh thu phòng vé Việt, cho thấy bước tiến rõ rệt của nam diễn viên trẻ trên hành trình khẳng định mình. Nhật Hoàng đang dần định hình vị trí của mình như một gương mặt đầy triển vọng của màn ảnh Việt.