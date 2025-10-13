Nam ca sĩ sống chung với Ngân 98 nhiều năm qua là ai?

(VTC News) -

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Ngân 98 nổi tiếng trên mạng xã hội bởi loạt ồn ào suốt nhiều năm qua. Không chỉ vướng thị phi, nhiều lần gây chú ý vì phát ngôn, ăn mặc thiếu vải, Ngân 98 còn có chuyện tình yêu không ít tranh cãi với ca sĩ Lương Bằng Quang.

Bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2018, cặp đôi hơn nhau 16 tuổi từng khiến dư luận choáng váng với việc cùng nhau phẫu thuật thẩm mỹ, liên tục livestream chia sẻ những khoảnh khắc thân mật quá mức.

Mối tình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang vướng không ít ồn ào.

Trước khi trở thành cái tên gắn liền với Ngân 98, Lương Bằng Quang từng là nghệ sĩ có tài của làng nhạc Việt. Anh sinh năm 1982 tại TP.HCM trong một gia đình có máu nghệ thuật với cha là nhạc sĩ Lương Bằng Vinh.

Năm 2002, ở tuổi 20, anh bắt đầu sáng tác chuyên nghiệp. Lương Bằng Quang từng là nhạc sĩ trẻ nhất nhận giải Làn Sóng Xanh năm 2004 ở tuổi 22, nổi đình đám thập niên 2000.

Anh ghi dấu ấn với loạt hit như Chính em, Đừng làm nỗi đau thêm dài, Anh tin mình đã trao nhau một kỷ niệm, Bay cùng tình yêu, Nỗi đau ngự trị...

Lương Bằng Quang từng được xem là một nghệ sĩ tài năng của Vpop.

Ở thời đỉnh cao, Lương Bằng Quang được đánh giá là nhạc sĩ trẻ tài năng. Tuy nhiên, từ năm 2007, anh dần rút lui khỏi sân khấu, tập trung cho việc dạy nhạc và quản lý phòng thu cá nhân. Cũng từ đây, cái tên Lương Bằng Quang không còn được nhắc đến trong những bảng xếp hạng âm nhạc, thay vào đó là ồn ào đời tư. Anh từng trải qua nhiều mối tình trước khi đến với Ngân 98.

Năm 2019, Lương Bằng Quang công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt. Cùng thời điểm, chuyện tình cảm của Lương Bằng Quang với bạn gái kém 16 tuổi bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý.

Năm 2020, Lương Bằng Quang từng công khai bênh vực Ngân 98 khi cô bị chỉ trích vì sử dụng chất kích thích dù phải hứng chịu gạch đá từ công chúng. Trong năm đó, họ từng chia tay vì Ngân 98 ghen tuông. Lương Bằng Quang từng cầu hôn nhưng bị từ chối vì lý do ghen tuông quá mức.

Đến năm 2024, họ thông báo đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Ngay cả mẹ Lương Bằng Quang từng có mâu thuẫn với con dâu tương lai cũng đã cải thiện mối quan hệ.

Đầu năm 2025, Lương Bằng Quang bất ngờ thừa nhận từng lợi dụng cô suốt 2 năm để khiến Ngân 98 chán nản và tự chia tay nhưng cuối cùng họ vẫn quay về bên nhau.

Cặp đôi đồng hành bên nhau suốt nhiều năm qua.

Ở tuổi 43, Lương Bằng Quang hoạt động chủ yếu ở vai trò nhà sản xuất. Nhiều năm qua, Lương Bằng Quang gần như không ra sản phẩm âm nhạc mới mà trở thành người sát cánh bên Ngân 98 trong mọi công việc.

Từ việc đi diễn, livestream, quay vlog đến tham gia các sự kiện, cả hai luôn đồng hành. Khi Ngân 98 bắt đầu chuyển hướng kinh doanh và hoạt động DJ, Lương Bằng Quang là người đứng sau hỗ trợ, quản lý và cùng tham gia sản xuất nội dung đăng trên mạng xã hội. Lương Bằng Quang tháp tùng Ngân 98 đi diễn DJ ở mọi sân khấu.

Từng có thời điểm, nam ca sĩ sinh năm 1982 bị cư dân mạng nói rằng "ăn bám" bạn gái. Tuy nhiên trước những ý kiến trái chiều, Lương Bằng Quang không ngại ngùng mà vẫn đứng sau hỗ trợ Ngân 98 trong cuộc sống lẫn công việc.