Nam ca sĩ gây sốt với màn song ca hút gần 5 triệu view với cầu thủ Đình Bắc

(VTC News) -

Cầu thủ Đình Bắc vừa đăng tải đoạn video dài hơn 3 phút trên nền tảng TikTok ghi lại khoảnh khắc song ca cùng ca sĩ Quân A.P. Trong video, cả hai ăn mặc giản dị, cùng hòa giọng trong ca khúc Yêu lại từ đầu của nhạc sĩ Khắc Việt.

Màn song cả của Quân A.P và Đình Bắc hút gần 5 triệu lượt xem.

Sau 1 ngày đăng tải, clip vẫn tiếp tục phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội, thu hút 4,8 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, người hâm mộ không khỏi phấn khích trước sự kết hợp đầy ngẫu hứng này. Sự tương tác tự nhiên giữa Đình Bắc và Quân A.P mang đến góc nhìn gần gũi về cuộc sống đời thường của các tuyển thủ quốc gia.

Trước đó, tiền đạo sinh năm 2004 thường xuyên đăng tải đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc thi đấu cùng các đồng đội. Đáng chú ý, anh thường xuyên sử dụng những ca khúc của Quân A.P để làm nhạc nền. Trong một lần chọn ca khúc Lửa gần rơm của ca sĩ Quân A.P, Đình Bắc thừa nhận: "Nghe bài này chắc cũng phải 800 lần".

Bài đăng của cầu thủ U23 Việt Nam thu hút sự chú ý của Quân A.P. Nam ca sĩ trả lời bình luận và gọi Đình Bắc là "idol", đồng thời bày tỏ mong muốn có dịp gặp gỡ vào Tết Nguyên đán. Sau đó, Quân A.P đăng lại đoạn video này trên trang cá nhân.

Trong bình luận trả lời người hâm mộ, Nguyễn Đình Bắc cho biết anh "mất ngủ" trước sự quan tâm từ thần tượng, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Quân A.P vì lời động viên tinh thần trong giai đoạn thi đấu quan trọng.

Màn tương tác qua lại giữa cầu thủ và ca sĩ nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều ý kiến bày tỏ sự thích thú khi cả hai gọi nhau là "idol" và mong chờ cuộc gặp gỡ ngoài đời của cả hai.

Ca sĩ Quân A.P.

Quân A.P (tên thật Phạm Anh Quân) sinh năm 1997 tại Hà Nội. Anh hiện là nam ca sĩ nổi bật của showbiz Việt với thế mạnh ballad ngọt ngào, giàu cảm xúc.

Bước ra từ các bản cover triệu view trên YouTube, anh chính thức ra mắt năm 2019 và nhanh chóng ghi dấu ấn với loạt hit như Ai là người thương em, Bông hoa đẹp nhất, Còn gì đau hơn chữ đã từng...

Dù từng gặp sự phản đối từ gia đình, Quân A.P vẫn kiên trì theo đuổi đam mê và gặt hái nhiều thành tựu ấn tượng, trong đó có giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại MAMA 2021.

Năm 2024, Quân A.P để lại nhiều ấn tượng khi tham gia Anh trai say hi. Trong chương trình, anh cho thấy khả năng dẫn dắt, làm việc nhóm của mình. Khả năng vũ đạo của “hoàng tử ballad” cũng được cải thiện rõ rệt sau mỗi màn trình diễn. Việc có mặt trong đêm chung kết là một hành trình hoàn thiện bản thân không ngừng của nam ca sĩ.

Nhờ bước đệm từ chương trình, Quân A.P tích cực hoạt động nghệ thuật và sở hữu lượng fan đông đảo.