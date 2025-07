Nam A Bank nhận cú đúp giải thưởng quốc tế

(VTC News) -

Ngày 3/7, tại Singapore, Nam A Bank được tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng giải thưởng Thẻ Tín dụng sáng tạo của năm 2025 (Credit Card Initiative Of The Year 2025) và Ứng dụng Di động & Thanh toán sáng tạo của năm 2025 (Mobile Banking & Payment Initiative Of The Year 2025). Đây là năm thứ ba liên tiếp Nam A Bank vinh dự nhận được giải thưởng từ tạp chí này.

Nam A Bank tiếp tục nhận nhiều giải thưởng từ Tạp chí Asian Banking & Finance.

Để nhận giải thưởng trên, Nam A Bank đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chí khắt khe từ hội đồng bình chọn dựa trên sự sáng tạo, tính ứng dụng và hiệu quả của các sản phẩm, dịch vụ trong hoạt động.

Cụ thể, Asian Banking & Finance đã trao tặng giải thưởng Thẻ Tín dụng sáng tạo của năm 2025 (Credit Card Initiative Of The Year 2025) cho sản phẩm Visa Platinum và giải thưởng Ứng dụng Di động & Thanh toán sáng tạo của năm 2025 (Mobile Banking & Payment Initiative Of The Year 2025) cho dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR trên Open Banking.

Đối với giải thưởng "Thẻ Tín dụng sáng tạo của năm 2025", thẻ Nam A Bank Visa Platinum được ghi nhận nhờ thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ văn hóa trà Việt - một nét tinh hoa lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc. Hình ảnh lá trà vươn lên đầy sinh khí được khắc họa tinh tế trên bề mặt thẻ không chỉ tôn vinh nét đẹp văn hóa mà còn ẩn chứa khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong thời đại hội nhập.

Thẻ Nam A Bank Visa Platinum mang đến hệ sinh thái đặc quyền vượt trội, cho phép thanh toán không tiếp xúc, liên kết các ví điện tử, đồng thời tích hợp trên Open Banking giúp khách hàng quản lý chi tiêu hiệu quả, đa dạng sự lựa chọn. Điều này thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc của Nam A Bank về nhu cầu và mong muốn của phân khúc khách hàng cao cấp, mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng.

Hình giải thưởng.

Trong khi đó, giải thưởng "Ứng dụng Di động & Thanh toán sáng tạo của năm 2025", dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR của Nam A Bank đã gây ấn tượng với hội đồng chuyên môn bởi tính tiên phong và khả năng ứng dụng thực tiễn cao.

Tính năng thanh toán thông qua mã QR đã được Nam A Bank hoàn tất kết nối hệ thống thanh toán xuyên biên giới với Thái Lan, Campuchia, Lào, cho phép khách hàng thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại nước ngoài thông qua mã QR ngay trên Open Banking.

Việc tham gia kết nối thanh toán QR xuyên biên giới không chỉ thể hiện năng lực công nghệ mà còn góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, mang lại tiện ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Đại diện Nam A Bank chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ hướng tới việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại mà còn nỗ lực kiến tạo những trải nghiệm khác biệt, mang tính cá nhân hóa cao từ đó mang lại giải pháp tối ưu, tiện lợi và an toàn. Giải thưởng chính là động lực mạnh mẽ để Nam A Bank tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ mang đến nhiều trải nghiệm ưu việt cho khách hàng”.

Asian Banking & Finance là tạp chí hàng đầu có trụ sở tại Singapore trong lĩnh vực tài chính châu Á, hàng năm trao nhiều giải thưởng nhằm vinh danh các tổ chức tài chính và ngân hàng có thành tích xuất sắc trên toàn thế giới.