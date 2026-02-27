Năm 2026, TP.HCM đồng loạt khởi công hơn 20 dự án trọng điểm

(VTC News) -

Tại Hội nghị tổng kết chăm lo Tết Bính Ngọ, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm của TP.HCM, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết Thành phố đang cấp tập triển khai một loạt công trình, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Trong 77 dự án trọng điểm ưu tiên thực hiện giai đoạn 2026-2030, sẽ có hơn 20 dự án lớn khởi công ngay năm nay, chưa kể các dự án mới được phê duyệt đầu tư và dự án vừa triển khai, như cảng Cái Mép Hạ, khu thể thao Rạch Chiếc, Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP ở Thủ Thiêm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp.

Theo ông Lâm, các tuyến giao thông trọng điểm khởi công năm 2026 sẽ bao gồm tất cả các tuyến quốc lộ, đường kết nối cửa ngõ mà Thành phố đang chuẩn bị đầu tư, gồm quốc lộ 1, quốc lộ 22, mở rộng quốc lộ 13, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cao tốc Thủ Dầu Một -Chơn Thành, cầu Thủ Thiêm 4, đường liên cảng Cát Lái... Cao điểm khởi công các dự án lớn sẽ là quý 2 và 3.

Với đường sắt đô thị, theo ông Lâm, các tuyến dự kiến phải hoàn thành trong năm 2030 hiện có 2 tuyến đã khởi công, là Bến Thành - Cần Giờ và Bến Thành - Tham Lương.

4 tuyến còn lại cũng khởi công tiếp theo ngay năm nay, để kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành, là Metro Thủ Thiêm - Bến Thành, metro Suối Tiên - Thủ Dầu Một, Metro số 6 và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, để cùng hoàn thành, kết nối vào 2030.

Cùng với các tuyến giao thông, cảng Cái Mép Hạ- là dự án chiến lược của Thành phố và công trình Trung tâm hành chính-chính trị Thành phố tại Thủ Thiêm cũng sẽ phấn đấu khởi công dịp 30/4.

Một loạt dự án giao thông trọng điểm, kết nối cửa ngõ TP.HCM sẽ khởi công trong năm 2026.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm- Long Thành là một trong các dự án giao thông lớn khởi công năm nay.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng cho biết để thực hiện đồng loạt nhiều công trình lớn, hiện các ban giao thông đã hợp nhất, đang khẩn trương kiện toàn và bắt tay triển khai dự án. Hơn 100 Ban quản lý dự án phường xã cũng đã thành lập. Đây là các đơn vị hết sức quan trọng, vì sẽ tập trung nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.

Ngành giao thông đang thay đổi phương thức điều hành, các ban quản lý dự án sẽ mạnh dạn lựa chọn nhà thầu, áp dụng các cơ chế linh hoạt, cấp bách để ứng xử với khối lượng dự án lớn.

Đầu tư được xác định là động lực then chốt của tăng trưởng của TP.HCM năm 2026. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm nay dự kiến đạt khoảng 1,18 triệu tỷ đồng. Trong đó, khu vực Nhà nước (đầu tư công) khoảng 148.000 tỷ đồng, khu vực tư nhân khoảng 1,032 triệu tỷ đồng. Đây là khu vực giữ vai trò chủ lực trong mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Năm 2025, TP.HCM lần đầu tiên thực hiện giải ngân đầu tư công đạt gần 94% kế hoạch giao. Năm 2026, Thành phố kiên quyết hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công 148.000 tỷ đồng. Đây là chỉ tiêu để Thành phố hoàn thiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đầu tư là động lực then chốt tăng trưởng của TP.HCM năm 2026, Thành phố cam kết giải ngân đầu tư công hoàn thành 148.000 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng, ngay sau Tết, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu đã nhanh chóng tái khởi động công trường, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc và vật tư, bảo đảm tiến độ các dự án chuyển tiếp và dự án trọng điểm, hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn thi công. Tổng vốn giải ngân đã đạt 10.868 tỷ đồng, tương đương 8,9% kế hoạch vốn Thành phố giao và gần 8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan tập trung đẩy mạnh hoàn thiện hồ sơ các dự án trọng điểm, phấn đấu mốc thời gian 30/4 tới sẽ khởi công đồng loạt khởi công loạt công trình ý nghĩa chào mừng thành công của Đại hội Đảng và chào mừng 51 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Những dự án nào xong hồ sơ phải khởi công ngay như cao tốc, metro, bến cảng...

Chủ tịch UBND TP yêu cầu ngay quý 1 phải hoàn thiện hồ sơ đầu tư của tất cả cơ quan có công trình, dự án đầu tư công, phân khai hết vốn để quý 2, 3 đồng loạt triển khai.

Ông cũng yêu cầu Sở Tài chính, Sở Nội vụ ban hành tiêu chí, quy chế, mức thưởng bồi thường giải phóng mặt bằng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, vì không có mặt bằng sạch thì không có dự án, không thể đầu tư, không tăng trưởng.

"Thưởng sẽ bằng tiền. Cách làm này là sòng phẳng. Xã, phường nào làm tốt thì thưởng xứng đáng. Mức thưởng cũng sẽ lớn, đảm bảo địa phương có kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản lại cho chính địa phương mình", ông Được khẳng định.