Nông sản Lâm Đồng vươn ra thế giới

(VTC News) -

Một thập kỷ trước, cà phê Arabica xuất xứ từ Cầu Đất, Đà Lạt (cũ) được Starbucks đưa vào hệ thống cửa hàng. Đây là lần đầu tiên một loại cà phê Arabica trồng tại Việt Nam được Starbucks chọn để cung cấp với giá mỗi kg đã rang kèm hương liệu gần 50 USD, tương đương hơn một triệu đồng.

Bà Leslie Wolford - chuyên gia cà phê cao cấp của Starbucks - cho biết, cà phê Arabica của Đà Lạt có chất lượng hoàn hảo với vị chua nhẹ dịu, hợp gu thưởng thức của khách hàng. Trang tin của Starbucks cũng nhận định Việt Nam là một trong những nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới.

Đà Lạt là một trong những địa phương trồng cà phê có giá trị cao nhất Việt Nam. (Ảnh: Starbucks)

Việc đưa sản phẩm cà phê vào chuỗi giá trị toàn cầu cho thấy nỗ lực rất lớn của ngành nông nghiệp địa phương và của từng nông hộ, doanh nghiệp nói riêng, không chỉ mang lại lợi ích xứng đáng về kinh tế, mà còn xây dựng được thương hiệu với tư cách nhà cung cấp hàng hóa ổn định và chất lượng.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng có sáu sản phẩm nông sản đang tham gia tích cực vào chuỗi giá trị toàn cầu, gồm trà, cà phê, hạt điều, rau, hoa, và tơ tằm. Các loại nông sản ưu thế so với các vùng khác là yếu tố giúp Lâm Đồng phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô hàng hóa.

Chín tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Lâm Đồng đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ 2024.

Rau củ quả là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. (Ảnh: Tạp chí Kinh tế Tài chính)

Luỹ kế đến cuối tháng 6/2025, một số mặt hàng nông sản tiêu biểu đã mang về lợi nhuận khổng lồ cho tỉnh nhà, bao gồm cà phê nhân đạt 301,31 triệu USD, hạt điều đạt 73 triệu USD, hoa tươi cắt cành đạt 42,62 triệu USD, chè chế biến đạt 6,6 triệu USD, rau củ quả đạt 6,95 triệu USD.

Thị trường chính của các sản phẩm rau, củ, quả của tỉnh là khu vực Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, Singapore, Thái Lan) và châu Âu. Hoa chủ yếu xuất qua thị trường chính là khu vực Đông Á và Đông Nam Á, ngoài ra còn có Australia và một số nước châu Âu.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Nguyễn Hoàng Phúc cho biết, tỉnh đang tập trung xây dựng các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng và năng suất nông sản địa phương.

Toàn tỉnh hiện có 16 vùng sản xuất trồng trọt và chín doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; hơn 107 nghìn ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và 149,7 nghìn ha sản xuất an toàn đạt các tiêu chuẩn chứng nhận; 960 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích hơn 39,3 nghìn ha; 338 mã cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu xuất khẩu tại các thị trường lớn trên thế giới cùng 271 mã vùng trồng nội địa, với tổng diện tích 2.638 ha cho nhiều đối tượng cây trồng.

Nông sản Lâm Đồng cũng được biết đến nhiều hơn thông qua giao lưu kinh tế, đầu tư và du lịch. (Ảnh: Tuấn Linh)

Sản phẩm của Lâm Đồng cũng dần được biết đến nhiều hơn thông qua giao lưu kinh tế, đầu tư và du lịch; chất lượng, giá thành, và sự đa dạng trong các sản phẩm đều được cải thiện. Đây là cơ hội lớn để nông sản Lâm Đồng có thể vươn xa trong tương lai.

Ông Vincent Cheong - Giám đốc Công ty Rakan Asia - đánh giá rất cao các nông sản của Lâm Đồng, đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể nếu như các doanh nghiệp Lâm Đồng cần sự hỗ trợ để gia nhập thị trường Malaysia, Singapore.

Để đưa nông sản vươn rộng ra thị trường toàn cầu, Lâm Đồng cần phải quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng thương hiệu, đầu tư công nghệ, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm, chú trọng khâu bảo quản sau thu hoạch, thiết kế bao bì, hướng dẫn sử dụng và chỉ tiêu chất lượng sản phẩm (Halal, ISO, VietGAP, Global GAP), đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu.