Năm 2025: Khởi đầu chu kỳ mới của thị trường bất động sản

(VTC News) -

Đó là nhờ những trợ lực vững chắc từ việc hoàn thiện khung pháp lý, niềm tin của nhà đầu tư được củng cố và các yếu tố tăng trưởng mạnh mẽ về nền kinh tế vĩ mô.

Thị trường bất động sản năm 2025 bước vào chu kỳ phát triển bền vững với rất nhiều trợ lực mạnh mẽ

Những yếu tố này được đánh giá không chỉ giúp thị trường phục hồi mà còn tạo nền tảng vững chắc để thị trường phát triển lâu dài.

Những trợ lực mạnh mẽ

Thị trường bất động sản Việt Nam bước vào chu kỳ mới với nhiều trợ lực quan trọng, giúp đẩy mạnh sự phục hồi. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là nền tảng kinh tế vĩ mô. Theo các chuyên gia, kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng khá cao trong năm 2025, có thể lên tới 2 con số như mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đặt ra. Kinh tế vĩ mô cũng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức hợp lý.

Hiện Chính phủ đang đẩy mạnh các dự án hạ tầng giao thông và đô thị, nhất là đầu tư công ở mức rất cao, tương đương khoảng 7-8% GDP – mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Thời gian qua, sự đột phá về thể chế và cải cách hành chính trong các bộ luật với những thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ cũng trở thành động lực quan trọng giúp thị trường bất động sản phát triển. Nhiều bộ luật liên quan đến đất đai, xây dựng và đầu tư đang được sửa đổi và hoàn thiện, tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch cho thị trường địa ốc.

Phân khúc chung cư cao cấp và hạng sang vẫn tiếp tục dẫn dắt thị trường trong năm 2025

Từ năm 2025, thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phát triển mới, ổn định, vững chắc hơn nhờ được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là các gói tín dụng mua nhà.

Đơn cử như mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có những điều chỉnh và ban hành các thông tư nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản như Thông tư 08/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22 (2019) cùng định hướng xây dựng các gói tín dụng ưu đãi dành cho người mua nhà với lãi suất ưu đãi chỉ dưới 6%/năm.

Đo lường sức bật từ thị trường bất động sản Hà Nội

Trong bức tranh hồi phục hoàn toàn và phát triển của bất động sản, Hà Nội được đánh giá là “điểm khởi đầu” tạo nhiệt cho toàn bộ thị trường. Tín hiệu này đã xuất hiện từ năm 2024 khi trái với diễn biến ảm đạm của bất động sản tỉnh lẻ, các dự án ra mắt thị trường Hà Nội đều ghi nhận chỉ số hấp thụ tốt.

Đơn cử như tại thị trường Tây Hà Nội, trong giai đoạn nửa cuối năm vừa qua, hàng loạt các dự án như The Sola Park, The Victoria, Lumi Prestige, Lumi Elite,… gây chú ý bởi lượng quan tâm và tỷ lệ chốt hàng tăng vọt. Một số dự án bung hàng ở thị trường Đông Hà Nội như: Imperia Signatuer Cổ Loa, The Metropolitan, Lumiere SpringBay,… cũng lọt vào danh sách các dự án có giao dịch sôi động nhất năm 2024.

Điểm chung của những dự án này đều là dòng căn hộ cao cấp, được phát triển bởi các ông lớn bất động sản có tiềm lực như: Vin Group, MIK Group, Masterise Homes, CapitaLand…

Bước sang năm 2025, phân khúc chung cư cao cấp và hạng sang vẫn tiếp tục dẫn dắt thị trường. Theo dự báo của CBRE, năm 2025, nguồn cung mới căn hộ chung cư tại Hà Nội ước đạt hơn 31.000 căn chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, với sự gia tăng nguồn cung hạng sang. Dù nguồn cung đã được cải thiện, nhưng theo bà Dương Thùy Dung – GĐ điều hành CBRE Việt Nam, giá nhà sẽ không giảm mà tăng trưởng ổn định hơn so với giai đoạn trước.

Nhu cầu sở hữu không gian sống cao cấp tăng cao tại thị trường Hà Nội

Nguồn cung căn hộ cao cấp, hạng sang tăng cao được xem là tín hiệu tốt của thị trường bởi phân khúc này “đón đầu” nhu cầu ở khắt khe và thích hợp là tài sản tích lũy của tệp khách hàng trung lưu và giàu có. Cũng như khẳng định của chuyên gia đến từ đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản One Mount, nhu cầu mua nhà để ở và nâng cao chất lượng sống của tầng lớp trung lưu tại Hà Nội sẽ tiếp tục là nhân tố thúc đẩy giao dịch chung cư trong thời gian tới.

Như vậy, kịch bản tạo nhiệt của thị trường sẽ bắt đầu từ các dự án chung cư cấp và hạng sang nằm trong khu đô thị của chủ đầu tư lớn, dần lan ra toàn thị trường Thủ đô. Và từ Hà Nội, bất động sản lân cận cũng sẽ dần khởi sắc và sôi động trở lại. Như kịch bản 10 năm trước, thị trường bất động sản chính thức chuyển mình bước vào chu kỳ mới bền vững. Đây cũng là thời điểm tốt để nhà đầu tư chuyên nghiệp hay người mua nhà ở thực cân nhắc tính toán mốc xuống tiền hợp lý.