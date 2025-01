Năm 2025, EVNNPC đảm bảo cung ứng điện ổn định cho các tỉnh phía Bắc

(VTC News) -

Năm 2024, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, GDP cả nước tăng khoảng 6,5% - 7%; trong đó khu vực miền Bắc đạt mức tăng trưởng cao.

Các khách hàng CNXD lớn phục hồi sản xuất, tiếp tục mở rộng, nâng công suất trong năm 2024, theo đó nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện của EVNNPC cũng gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, EVNNPC đã chủ động lập phương án các kịch bản cung ứng điện ngay từ những ngày đầu năm 2024 nên đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của phụ tải phục vụ sản xuất kinh doanh của khách hàng nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Điện lực luyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Trước yêu cầu cấp bách hoàn thành Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối, thực hiện lời hiệu triệu của lãnh đạo EVN, 41 đội xung kích với hơn 465 cán bộ, công nhân, kĩ sư – lực lượng tinh nhuệ đến từ 27 Công ty Điện lực và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đã tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công trên công trường 500kV mạch 3 trên địa bàn 08 tỉnh có ĐZ 500kV đi qua, góp phần cùng chung tay với EVN đưa đường dây 500kV hoàn thành về đích đúng tiến độ.

Tháng 9/2024, Tổng công ty Điện lực miền Bắc chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 (YAGI), gây thiệt hại nặng nề đến lưới điện khu vực miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái... Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; sự hỗ trợ của các đơn vị bạn, tập thể lãnh đạo EVNNPC và các đơn vị đã chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết khắc phục kịp thời hậu quả do bão lũ gây ra; đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân vùng gặp thiên tai.

Công nhân Điện lực Phú Thọ trên đường đi khắc phục sự cố điện sau cơn bão Yagi.

Sản lượng điện thương phẩm lớn nhất trong 5 Tổng công ty phân phối

Điện thương phẩm năm 2024 đạt 99,14 tỷ kWh tăng 9,46% so với 2023 và vượt 4,2 tỷ kWh so kế hoạch Tập đoàn giao, và là Tổng công ty có sản lượng điện thương phẩm lớn nhất trong 5 Tổng công ty phân phối. Thành phần Công nghiệp xây dựng tăng 11,17%; Quản lý tiêu dùng tăng 5,37%; Thương nghiệp dịch vụ tăng 12,5% so với 2023.

Năm 2024, EVNNPC tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp giải pháp đồng bộ giảm tổn thất điện năng trên lưới điện trung hạ áp, nên tỷ lệ TTĐN lưới điện trung, hạ áp đều giảm so với kế hoạch. Lưới điện trung áp giảm 0,1%, lưới điện hạ áp giảm 0,14% so với 2023. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tổng công ty đạt 3,90%, giảm 0,2% so với kế hoạch và giảm 0,1% so với 2023.

Tiếp nhận giải quyết cấp điện mới trên 274 nghìn khách hàng. Thời gian giải quyết trung bình cho khách hàng trung áp 3,25 ngày, giảm 0,31 ngày so với 2023, giảm 3,75 ngày so với quy định của Tập đoàn.

Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 100%; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 100%; tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 91,93% vượt 4,8% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2023.

Trong công tác ĐTXD các dự án 110kV, Tổng công ty khởi công được 69 dự án; Đóng điện được 77 dự án đạt 100% kế hoạch. Đặc biệt đã thực hiện khởi công dự án Đường dây TBA 220kV Phú Bình 2 và các nhánh rẽ đảm bảo đúng tiến độ. Dự kiến sẽ đóng điện trong Quý I/2025 sau 06 tháng thi công, đây là công trình đăng ký gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đầu tư TBA mới đưa vào sử dụng để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty năm 2025

Đảm bảo cung ứng điện an toàn đẩy đủ ổn định cho phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, xây dựng các kịch bản đảm bảo cung ứng điện trong mùa nắng nóng năm 2025 và không để xảy ra thiếu điện.

Triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý kỹ thuật vận hành, giải pháp kinh doanh dịch vụ khách hàng, truyền thông về tiết kiệm điện; phối hợp với NPT các đơn vị trong công tác đầu tư xây dựng; đẩy nhanh các công trình giải tỏa nguồn điện.

Triển khai các quy định của nghị định 135/2024/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 2025 và kế hoạch 5 năm 2021-2025, xây dựng bộ chỉ tiêu kế hoạch 2026-2030.

Triển khai tổ chức xắp xếp bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; Nghiêm túc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Áp dụng khoa học công nghệ các chương trình mục tiêu để hiện đại hóa lưới điện, nâng cao hiệu quả vận hành và năng suất lao động và hiệu suất làm việc cho người lao động; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ lành nghề chuyên nghiệp.

Trong công tác đầu tư xây dựng lưới điện 110kV phấn đấu hoàn thành khởi công 76 công trình và đóng điện 113 công trình, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải năm 2025; Quản lý tốt tiến độ, chất lượng và suất đầu tư các dự án và giải ngân vốn đầu tư xây dựng; Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá năng lực nhà thầu tham gia thi công các dự án trong Tổng công ty.