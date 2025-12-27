Hồng Hài Nhi kinh điển nhất màn ảnh: Từ bỏ diễn xuất, giờ thành tỷ phú công nghệ

(VTC News) -

Trên màn ảnh Hoa ngữ, từng có không ít ngôi sao thử sức với vai diễn Hồng Hài Nhi - con trai của Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa. Tuy nhiên sau rất nhiều phiên bản, Hồng Hài Nhi do Triệu Hân Bồi thể hiện trong bộ phim Tây du kýnăm 1986 vẫn được xem là kinh điển nhất màn ảnh.

Nổi tiếng chỉ sau một tập phim

Năm 1986, bộ phim truyền hình Tây du ký do đạo diễn Dương Khiết thực hiện ra mắt khán giả Trung Quốc và nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hóa.

Một trong những tập phim được yêu thích nhất chính là "Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh" với sự xuất hiện của nhân vật Hồng Hài Nhi. Vai diễn này trở thành dấu ấn không thể phai của cậu bé 8 tuổi Triệu Hân Bồi.

Vai Hồng Hài Nhi do Triệu Hân Bồi đóng trở thành kinh điển.

Chỉ xuất hiện vỏn vẹn trong một tập phim, nhưng hình ảnh con trai Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa, vừa ngạo nghễ, nghịch ngợm nhưng vẫn đáng yêu in đậm trong ký ức của hàng triệu khán giả.

Trong quá trình quay phim, Triệu Hân Bồi khiến các thành viên trong ê-kíp bất ngờ bởi dù còn nhỏ nhưng thái độ làm việc rất chuyên nghiệp. Cậu bé chủ động tương tác với các bạn diễn lớn tuổi. Triệu Hân Bồi cũng rất thoải mái, tự nhiên trước ống kính.

Sau thành công của Tây du ký, Triệu Hân Bồi trở thành sao nhí sáng giá, nhận được hàng loạt lời mời đóng phim, quảng cáo và chương trình truyền hình. Thậm chí, anh còn đứng đầu trong danh sách các sao nhí triển vọng được đài SCTV bình chọn năm 1987. Nhiều người tin chắc cậu sẽ trở thành ngôi sao lớn của làng giải trí Trung Quốc.

Bố mẹ Triệu Hân Bồi dự định đăng ký cho con trai vào Học viện Nghệ thuật Bắc Kinh. Tuy nhiên, diễn viên sinh năm 1977 lại quyết định lựa chọn con đường học vấn.

Trở thành tỷ phú công nghệ

Sau khi Tây Du Ký đóng máy, cậu trở về Bắc Kinh tiếp tục học tập. Khi trường tổ chức khóa học máy tính đầu tiên, cậu ngay lập tức bị hấp dẫn bởi thế giới công nghệ.

Khác với bạn bè đồng trang lứa thích chơi game, Hân Bồi say mê tìm hiểu kỹ thuật, thiết kế phần mềm, thậm chí cầu xin cha mẹ mua máy tính về nhà để học. Nhờ điều kiện gia đình khá giả và tư duy nhạy bén, Hân Bồi tiếp thu kiến thức như bọt biển, dần dần quên luôn ánh hào quang nghệ thuật thuở bé.

Rời bỏ sự nghiệp diễn xuất, Triệu Hân Bồi theo đuổi con đường học vấn.

Năm 18 tuổi, Hân Bồi đỗ vào ngành Công nghệ và Khoa học máy tính – Đại học Bắc Kinh, một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Sau đó, anh được tuyển thẳng vào Viện Khoa học Trung Quốc và lấy bằng tiến sĩ vào năm 2005.

Năm 2014, anh cùng bạn bè sáng lập công ty công nghệ nông nghiệp Beijing Nongguanjia, giữ vị trí Giám đốc Công nghệ (CTO). Sản phẩm của công ty nhanh chóng được thị trường đón nhận.

Chưa đầy hai năm, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Từ đó, Triệu Hân Bồi trở thành tỷ phú công nghệ. Theo Sohu, anh sở hữu khối tài sản hơn 100 triệu NDT và được truyền thông đặt biệt danh “Tỷ phú nông gia”.

Cuộc sống kín tiếng, không dùng mạng xã hội

Ở tuổi U50, Triệu Hân Bồi chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung phát triển công ty. Không còn là cậu bé Hồng Hài Nhi lém lỉnh năm nào, anh giờ sở hữu khuôn mặt đầy đặn, đeo kính cận và ăn vận giản dị.

Nói về lý do từ bỏ diễn xuất, Triệu Hân Bồi khẳng định tự thấy bản thân không phải người có thể thành công ở showbiz.

"Muốn nổi tiếng cần nhiều yếu tố, trong đó có cả ngoại hình và sự may mắn. Trong khi đó, nghiên cứu công nghệ là đam mê của tôi và công việc này có thể mang lại sự đảm bảo chắc chắn hơn.

Thế giới giải trí không phù hợp với tôi. Thuở nhỏ được đóng phim rất vui, nhưng khi đó với tôi đó chỉ giống như một cuộc dạo chơi. Tôi vốn thuộc về máy tính và công nghệ", anh từng nói.

Triệu Hân Bồi ở hiện tại.

Triệu Hân Bồi có một tổ ấm hạnh phúc. Anh quen biết bà xã khi đang học thạc sĩ, sau đó kết hôn và có một con trai. Theo Sina, bà xã của anh là phụ nữ thông minh, tài năng và đầy bản lĩnh.

Triệu Hân Bồi ít khi tiết lộ về bà xã và quý tử. Anh không muốn gia đình bị ảnh hưởng quá nhiều. Không phô trương đời tư, anh gần như không xuất hiện trước truyền thông, không dùng mạng xã hội.