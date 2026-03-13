Mỹ Tâm ở tuổi 45: Sống kín tiếng, giàu có, chờ đón 'định mệnh'

(VTC News) -

Từ đầu những năm 2000, Mỹ Tâm trở thành một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường âm nhạc Việt Nam. Với hàng loạt ca khúc nổi tiếng cùng nhiều liveshow quy mô lớn, cô duy trì được vị thế ngôi sao hạng A suốt nhiều năm. Ở tuổi 45, nữ ca sĩ không chỉ tiếp tục thành công trong âm nhạc mà còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh.

Thời gian gần đây, Mỹ Tâm gây chú ý khi tham gia bộ phim điện ảnh Tài. Trong dự án này, cô vừa đảm nhận vai diễn Út Lanh vừa tham gia với vai trò nhà sản xuất. Đây cũng là bộ phim thứ hai nữ ca sĩ hợp tác cùng diễn viên Mai Tài Phến.

Mỹ Tâm gây chú ý khi tham gia bộ phim điện ảnh Tài.

Ngay sau khi ra rạp, bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả và đạt doanh thu hơn 70 tỉ đồng sau một tuần công chiếu, nhiều ngày dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé. Thành tích này cho thấy sức hút của dự án cũng như sự quan tâm của công chúng đối Mỹ Tâm trong lĩnh vực điện ảnh.

Đây cũng là dự án Mỹ Tâm đồng hành cùng ''người tình tin đồn'' Mai Tài Phến. Theo Mỹ Tâm, quyết định tham gia sản xuất bộ phim không xuất phát từ mối quan hệ quen biết mà dựa trên tính khả thi của dự án và mức độ phù hợp với thị hiếu khán giả.

Trong buổi giao lưu với truyền thông, Mỹ Tâm nhiều lần chia sẻ về sự thấu hiểu giữa cô và Mai Tài Phến trong công việc. Theo nữ ca sĩ, cả hai đều là những người nhạy cảm và dễ đồng cảm với nhau.

“Tôi tin vào năng lực và sự cố gắng của Phến. Có những lúc chúng tôi tranh luận nhưng cũng có khi không cần nói mà vẫn hiểu nhau”, cô cho biết. Nữ ca sĩ cũng nhận xét bạn diễn là người trưởng thành, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Chính điều đó khiến cô thêm tôn trọng anh.

Mỹ Tâm chia sẻ về chuyện tình cảm trong buổi giao lưu với truyền thông ở Hà Nội.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Mỹ Tâm chia sẻ quan điểm của mình về “định mệnh”. Theo cô, hạnh phúc không phải điều tự nhiên đến mà mỗi người cần chủ động tìm kiếm.

“Định mệnh mình phải tự tìm chứ không phải nó tự tới”, nữ ca sĩ nói và cho biết khi “định mệnh” xuất hiện, cô sẽ đón nhận bằng sự vui vẻ và bình thản.

Nhiều năm qua, Mỹ Tâm vẫn duy trì lối sống kín tiếng, giản dị. Cô hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân, thay vào đó tập trung vào công việc và các hoạt động cộng đồng.

Đầu năm 2023, nữ ca sĩ lần đầu hé lộ hình ảnh khu nhà vườn rộng lớn của mình tại huyện Củ Chi (TP.HCM). Về tin đồn diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông, Mỹ Tâm từng hài hước chia sẻ rằng khu đất phải “nghìn mét vuông thì mới trồng được nhiều loại cây, hoa quả”.

Mỹ Tâm ở trong nhà vườn rộng nghìn m2 ở Củ Chi, TP.HCM.

Trong khu nhà vườn, Mỹ Tâm dành nhiều tâm huyết để trồng rau, hoa và các loại cây ăn trái. Các khu vực được phân chia rõ ràng, từ vườn rau, vườn hoa cho đến khu trồng cây ăn quả.

Để chăm sóc cây cối hiệu quả, nữ ca sĩ đầu tư hệ thống tưới nước tự động theo từng khung giờ. Ngoài ra, cô cũng thuê người trông coi, cắt cỏ và chăm sóc thường xuyên để khu vườn luôn xanh tốt.

Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như tự tay hái táo xanh, bưởi, xoài hay chôm chôm trong vườn. Với cô, đây là cách giúp giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc bận rộn.

Sau mỗi dự án lớn, nữ ca sĩ thường dành thời gian trở về nhà vườn để nghỉ ngơi, hòa mình vào thiên nhiên và chăm sóc cây cối.

Ở tuổi 45, Mỹ Tâm sở hữu ngoại hình trẻ trung như gái đôi mươi.

Ở tuổi 45, Mỹ Tâm vẫn được khán giả khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung và rạng rỡ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết bản thân không quá cầu kỳ trong việc chăm sóc sắc đẹp.

Cô tiết lộ mình không tập gym mà chủ yếu giữ vóc dáng bằng việc luyện tập vũ đạo để phục vụ các tiết mục biểu diễn. Ngoài ra, việc duy trì tinh thần tích cực cũng đóng vai trò quan trọng giúp cô giữ được thể trạng tốt dù lịch làm việc khá dày.

Theo Mỹ Tâm, khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, cô sẽ chủ động dành thời gian nghỉ ngơi. “Nếu cảm thấy cơ thể mệt, tôi sẽ cho phép mình nghỉ một ngày để hồi phục rồi mới tiếp tục công việc”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Phim điện ảnh "Tài" xoay quanh nhân vật Tài – một người đàn ông rơi vào vòng xoáy nguy hiểm vì khoản nợ khổng lồ. Bị dồn vào đường cùng, anh buộc phải đưa ra những lựa chọn sai lầm khiến gia đình trở thành mục tiêu bị đe dọa. Đằng sau những hành động liều lĩnh ấy là nỗi ám ảnh về người mẹ mà Tài luôn muốn bảo vệ và bù đắp bằng mọi giá. Khi ranh giới giữa đúng và sai trở nên mong manh, Tài phải đối mặt với câu hỏi lớn nhất của cuộc đời: Liệu lòng hiếu thảo có đủ để biện minh cho con đường anh đang đi.