(VTC News) -

Việc tạm ngừng này có hiệu lực “cho đến khi có hướng dẫn mới”, và hiện chưa có ngày kết thúc cụ thể được công bố.

Biện pháp này nhằm tạo điều kiện cho Bộ Ngoại giao Mỹ triển khai các quy trình kiểm tra mạng xã hội mở rộng đối với tất cả các ứng viên xin thị thực sinh viên và trao đổi. Chính sách này áp dụng cho các loại thị thực F, M và J, và là một phần trong nỗ lực rộng hơn của chính quyền nhằm tăng cường an ninh quốc gia bằng cách rà soát các hoạt động trực tuyến của người nộp đơn, đặc biệt là các nội dung có yếu tố cực đoan hoặc bài Do Thái.

Mỹ tạm dừng cấp visa du học trong bao lâu? (Ảnh minh họa)

Các cuộc hẹn xin thị thực đã được đặt trước khi có chỉ thị này vẫn được tiếp tục, tuy nhiên không có lịch hẹn mới nào được mở cho đến khi các quy trình kiểm tra mới được hoàn tất.

Tính chất vô thời hạn của việc tạm ngừng này đang gây lo ngại cho các trường đại học và sinh viên quốc tế, vì có thể dẫn đến chậm trễ nghiêm trọng trong quy trình xin thị thực, ảnh hưởng đến kế hoạch nhập học trong các kỳ học sắp tới.

Dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, chính quyền đã triển khai nhiều chính sách nhập cư và cải cách giáo dục đại học, đặc biệt nhắm vào sinh viên quốc tế và các trường đại học như Harvard.

Chính quyền cắt giảm hơn 3,2 tỷ USD trong các khoản tài trợ nghiên cứu và hợp đồng liên bang với Đại học Harvard, đồng thời ra lệnh chấm dứt thêm khoảng 100 triệu USD hợp đồng còn lại. Lý do được đưa ra là Harvard không xử lý hiệu quả tình trạng bài Do Thái trên khuôn viên trường, tiếp tục áp dụng chính sách tuyển sinh dựa trên chủng tộc bất chấp phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2023, và thiếu đa dạng quan điểm. Chính quyền cũng đe dọa thu hồi quy chế miễn thuế và tăng thuế đối với quỹ tài trợ của Harvard.

Ngoài ra, chính quyền thu hồi khả năng tuyển sinh sinh viên quốc tế của Harvard, viện dẫn lý do trường không cung cấp danh sách sinh viên nước ngoài và không đảm bảo an toàn cho sinh viên Do Thái. Harvard đã kiện chính phủ liên bang, cho rằng hành động này vi phạm quyền tự do học thuật và quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất. Một thẩm phán liên bang đã ban hành lệnh cấm tạm thời, ngăn chặn việc thu hồi giấy phép tuyển sinh sinh viên quốc tế của trường.

Mở rộng hơn, chính quyền có một số động thái đối với sinh viên quốc tế có vi phạm pháp luật, không có giấy tờ có thể dẫn đến việc thu hồi thị thực hoặc trục xuất. Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm giảm số lượng người nhập cư tại Mỹ. Tuy nhiên, các tòa án liên bang đã ngăn chặn nhiều nỗ lực này.

Chính quyền Trump đã thúc đẩy việc mở rộng các chương trình học nghề và giáo dục kỹ thuật, coi đây là ưu tiên hàng đầu. Điều này có thể dẫn đến việc tái phân bổ nguồn tài trợ liên bang từ các cơ sở giáo dục đại học truyền thống sang các sáng kiến phát triển lực lượng lao động.

Các chính sách này đã gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng học thuật và sinh viên quốc tế, đe dọa vị thế của Mỹ như một điểm đến hàng đầu cho giáo dục đại học và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế giáo dục trị giá hàng tỷ USD. Nhiều trường đại học đang xem xét lại các chính sách của mình để tránh rơi vào tình trạng tương tự như Harvard.