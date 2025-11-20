Mỹ soạn đề xuất hòa bình mới, đề nghị Ukraine nhượng lãnh thổ

(VTC News) -

Nội dung bản dự thảo đề xuất hòa bình mới của Mỹ bao gồm việc Ukraine công nhận Crimea cùng những khu vực khác mà Nga đang kiểm soát và Kiev phải giảm quân số xuống còn 400.000 người. Điều này có nghĩa là Ukraine sẽ từ bỏ toàn bộ vũ khí tầm xa.

"Một sắc thái quan trọng là chúng ta không hiểu được liệu đây thực sự là câu chuyện của Tổng thống Donald Trump hay của những người tùy tùng của ông ấy", AFP trích dẫn lời nguồn tin cho hay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Đề xuất này dường như lặp lại những điều khoản của Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Tuy nhiên, những yêu cầu này liên tục bị Ukraine bác bỏ, vì chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky xem đó là sự đầu hàng. Hiện tại, vẫn "không rõ" Nga sẽ phản ứng như thế nào với đề xuất hoà bình lần này từ phía Mỹ.

Trong khi đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg thông báo sẽ từ nhiệm vào tháng 1/2026. Ông Kellogg chọn ngày từ nhiệm dựa theo quy định của luật pháp về nhiệm kỳ của đặc phái viên tạm thời mà không cần sự phê chuẩn của Thượng viện. Hiện tại, vẫn chưa rõ ai có thể thay thế ông Kellogg đảm nhận vị trí này.

Tờ Reuters nhận định sự ra đi của ông Kellogg là "tin không vui" ở Kiev, đồng thời mô tả ông Kellogg là "một người dễ cảm thông" sẵn sàng nghiêng về lập trường ủng hộ Ukraine. Trước đây, vị tướng này từng nói rằng phương Tây phải "đảm bảo người Ukraine không bị đặt vào tình thế phải hành động dựa trên điểm yếu, mà phải dựa trên điểm mạnh".

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Kelloggi được cho từng có xung đột với đặc phái viên Steve Witkoff, người từng có nhiều cuộc đàm phán với quan chức Nga và được xem là ít ủng hộ lập trường của Kiev.

Mặc dù ông Kellogg vẫn duy trì mối quan hệ ổn định với Tổng thống Trump, nhưng ông lại không tham dự cuộc họp vào tháng 10 của chính quyền Mỹ với Tổng thống Zelensky. Theo RT, sự vắng mặt được một số nhà quan sát nhận định là do bất đồng nội bộ.