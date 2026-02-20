Mỹ sẽ giải mật hồ sơ người ngoài hành tinh sau phát ngôn của ông Obama

(VTC News) -

Ngày 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên bang bắt đầu quá trình xác định và công bố các tài liệu mật liên quan đến người ngoài hành tinh và vật thể bay không xác định (UFO), giữa lúc nổ ra tranh cãi với cựu Tổng thống Barack Obama về sự tồn tại của sinh vật ngoài Trái đất.

“Trước sự quan tâm rất lớn từ công chúng, tôi sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh cùng các bộ, ngành và cơ quan liên quan bắt đầu quá trình rà soát và công bố các hồ sơ của chính phủ liên quan đến sự sống ngoài Trái Đất, các hiện tượng trên không chưa xác định (UAP), vật thể bay không xác định (UFO) cũng như mọi thông tin liên quan đến những vấn đề hết sức phức tạp nhưng đồng thời vô cùng thú vị và quan trọng này. Xin Chúa phù hộ nước Mỹ!”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Thông điệp này xuất hiện ngay sau khi ông Trump cáo buộc người tiền nhiệm Barack Obama đã tiết lộ thông tin mật khi nói rằng người ngoài hành tinh là có thật.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 19/2, ông Trump cho rằng ông Obama làm lộ thông tin mật, song không đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc này: "Ông ấy đã tiết lộ thông tin mật. Đáng ra ông ấy không nên làm như vậy. Đó là một sai lầm nghiêm trọng".

Tranh cãi bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn gần đây của ông Obama với người dẫn podcast Brian Tyler Cohen. Trong chương trình, cựu tổng thống Mỹ cho rằng người ngoài hành tinh là có thật: “Chúng là có thật, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy, và chúng cũng không được cất giữ ở… Khu vực 51. Không hề tồn tại cơ sở ngầm nào, trừ khi có một âm mưu khổng lồ nào đó và họ giấu luôn cả Tổng thống Mỹ”.

Khu vực 51 là một cơ sở không quân tuyệt mật tại bang Nevada (Mỹ), từ lâu bị các nhà thuyết âm mưu cho rằng đang lưu giữ thi thể người ngoài hành tinh và một con tàu vũ trụ bị rơi. Tuy nhiên, các tài liệu do CIA giải mật năm 2013 cho biết nơi này thực chất là địa điểm thử nghiệm những máy bay do thám tối mật.

Sau đó, trong một bài đăng trên Instagram, ông Obama nói rõ rằng bản thân không phát hiện bằng chứng nào về việc người ngoài hành tinh từng tiếp xúc với Trái đất trong thời gian làm tổng thống. Theo ông, khả năng tồn tại sự sống ngoài vũ trụ là cao do quy mô khổng lồ của vũ trụ, nhưng khả năng họ đã đến Trái đất là rất thấp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One. (Nguồn: Reuters)

Đáp lại câu hỏi liệu bản thân có tin người ngoài hành tinh tồn tại hay không, ông Trump nói: “Tôi không biết họ có thật hay không”.

Nhà Trắng từ chối bình luận thêm về tuyên bố của tổng thống, trong khi văn phòng của ông Obama chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Trong những năm gần đây, Lầu Năm Góc đã tiến hành nhiều chương trình điều tra các báo cáo về vật thể bay không xác định. Các lãnh đạo quân sự Mỹ năm 2022 cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy người ngoài hành tinh từng ghé thăm hoặc rơi xuống Trái đất.

Báo cáo do Lầu Năm Góc công bố năm 2024 cho thấy các cuộc điều tra của chính phủ Mỹ từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai đến nay không tìm thấy bằng chứng về công nghệ ngoài Trái Đất. Phần lớn các trường hợp nhìn thấy UFO thực chất là những vật thể hoặc hiện tượng quen thuộc bị nhận dạng nhầm.