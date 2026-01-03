Phát biểu với chương trình của kênh Fox, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Họ sẽ đến New York. Các bạn biết đấy, họ đã bị truy tố ở New York”. Tổng thống Mỹ cho biết ông Maduro và phu nhân đã được đưa lên tàu USS Iwo Jima, sau đó được chuyển tới New York bằng trực thăng.

Ông Trump cũng cho biết ông đã theo dõi chiến dịch quân sự này trực tiếp từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, đồng thời nghe các liên lạc giữa Mỹ và lực lượng trên thực địa tại Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Theo ông, chiến dịch cho thấy “sự chuyên nghiệp, phẩm chất lãnh đạo và mức độ trang bị vượt trội” của quân đội Mỹ. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng, chỉ có một số trường hợp bị thương nhẹ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Fox, ông Trump cho biết, kế hoạch của cuộc tấn công vào Venezuela đáng lẽ đã được thực hiện cách đây 4 ngày. Tuy nhiên, do thời tiết không tốt nên chiến dịch quân sự này phải lùi lại.

Liên quan tới triển vọng kinh tế, ông Trump cho biết Mỹ sẽ “can thiệp rất mạnh mẽ” vào ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela trong tương lai, khi ông Maduro không còn nắm quyền kiểm soát.

Theo ông, các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ sẽ tham gia sâu hơn vào lĩnh vực này. Các chuyên gia nhận định bất kỳ sự can thiệp lớn nào của Mỹ vào ngành dầu mỏ Venezuela đều có thể gây tác động mạnh, dù việc xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác và xuất khẩu có thể mất nhiều năm.