Mỹ phản đối Trung Quốc xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên trên bãi cạn Scarborough

Cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sát cánh cùng Philippines trong việc bác bỏ kế hoạch của Trung Quốc, đồng thời gọi đây là một nỗ lực cưỡng ép mới nhằm thúc đẩy các yêu sách chủ quyền và hàng hải ở biển Đông.

Bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham. (Nguồn: philstar.com)

Phía Mỹ cho rằng các hành động của Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough tiếp tục cản trở ổn định khu vực.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực về việc Trung Quốc từng ngăn cản trái phép ngư dân Philippines được tiếp cận các khu vực đánh bắt cá truyền thống ở khu vực biển quanh bãi Scarborough.

Phía Mỹ nhấn mạnh, phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực là cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với cả hai bên.

Trung Quốc ngày 10/9 đã công bố kế hoạch tạo ra một khu bảo tồn nhằm duy trì "sự đa dạng, ổn định và bền vững của hệ sinh thái tự nhiên trên đảo Hoàng Nham, cách Bắc Kinh gọi bãi cạn Scarborough.

Một ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Philippines đã lên tiếng về kế hoạch của Trung Quốc và nhấn mạnh sẽ chính thức gửi công hàm phản đối hành động này.