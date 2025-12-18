Mỹ nữ vừa phá kỷ lục SEA Games hồi hộp cổ vũ, vỡ òa cảm xúc cùng U22 Việt Nam

Video: U22 Việt Nam ngược dòng không tưởng, giành HCV SEA Games
U22 Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33 khi đánh bại U22 Thái Lan ngay tại Bangkok.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò chạy về khán đài chia vui với người hâm mộ.
Rất đông cổ động viên Việt Nam sang Thái Lan và cả cộng đồng người Việt ở nước bạn có mặt tại sân Rajamangala tiếp lửa cho đội nhà.
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cảm ơn cổ động viên.
Cổ động viên Việt Nam không ngừng hò hét động viên các cầu thủ kể cả khi đội nhà bị dẫn trước 2 bàn.
Sự cổ vũ từ khán đài rõ ràng có ảnh hưởng quan trọng giúp U22 Việt Nam tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục ngay trên sân khách.
Trong số các cổ động viên Việt Nam trên khán đài có cả những vận động viên các môn khác tranh thủ ngoài giờ tập luyện và thi đấu đến sân cổ vũ đội nhà.
Vận động viên nhảy cầu Nguyễn Phương Anh và xạ thủ Phí Thanh Thảo hồi hộp dõi theo từng pha bóng cùng hàng nghìn CĐV khác.
Sự lo lắng của các cổ động viên trong những phút cuối đầy căng thẳng.
Tất cả vỡ òa cảm xúc khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, bắt đầu màn ăn mừng chức vô địch của bóng đá Việt Nam.
U22 Việt Nam hướng về khán đài rực sắc đỏ, dành tặng chiến thắng cho người hâm mộ.
