Mỹ nhân cao 1m75, sở hữu cái tên lạ nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025

Đêm diễn thời trang Into The Cosmo - Invitation to the Moon trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 (Miss Cosmo Vietnam) vừa diễn ra tại TP.HCM. Đây là dịp để các thí sinh bộc lộ cá tính qua thời trang cũng như kỹ năng trình diễn.

Được xem là một trong những đêm thi quan trọng, Đinh Thị Triều Tiên là người đẹp nhận được nhiều chú ý. Theo tiết lộ của người đẹp 9X, thời điểm quyết định trở lại đường đua nhan sắc, cô tích cực rèn luyện các kỹ năng cần thiết, trong đó có trình diễn. Chính sự cố gắng đó đã giúp Triều Tiên được NTK Brian Võ tin tưởng trao vai trò mở màn cho bộ sưu tập.

Triều Tiên được chọn mở màn tại đêm thi thời trang.

Ngoài ra, cô còn được các NTK khác như Khánh Vân - Lâm Lâm, Lê Ngọc Lâm, thương hiệu Mr. Crazy & Sexy Lady chọn để trình diễn. Người đẹp chia sẻ bản thân trân trọng từng cơ hội mình có được trong hành trình này.

Sau đêm trình diễn, Đinh Thị Triều Tiên được công bố lọt top 6 giải thưởng "Người đẹp thời trang". Trong khoảnh khắc được gọi tên, người đẹp 9X vỡ òa hạnh phúc.

“Bản thân tôi đã có quãng thời gian đồng hành cùng các cô gái nên hiểu sự nỗ lực, cố gắng của các bạn. Tôi nghĩ bất kỳ cô gái nào cũng xứng đáng với thành tích này. Đây sẽ là nguồn động lực rất lớn để bản thân không ngừng trau dồi, hoàn thiện hơn trong hành trình sắp tới”, người đẹp nói.

Trước đó, Triều Tiên cũng ghi tên mình vào top 20 "Người đẹp bản lĩnh" của cuộc thi.

Triều Tiên lọt top 6 "Người đẹp thời trang" tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Đinh Thị Triều Tiên sinh năm 1998, quê Đắk Lắk. Cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại với chiều cao 1m75m, số đo ba vòng 80-60-95cm. Người đẹp tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Văn Hiến. Hiện tại, Đinh Thị Triều Tiên hoạt động với vai trò người mẫu tự do.

Trước khi ghi danh tranh tài Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, cô gái 27 tuổi từng thử sức ở một số cuộc thi nhan sắc, giành Á khôi Sinh viên Việt Nam 2017, vào top 40 Hoa hậu Việt Nam 2018 và top 10 Miss Universe Vietnam 2024.

Vóc dáng gợi cảm của thí sinh Triều Tiên.

Ở vòng sơ khảo, Đinh Thị Triều Tiên gây chú ý khi đối diện với ban giám khảo và chia sẻ về bản thân mình: "Có câu nói mà tôi vô cùng tâm đắc: "Bạn sẽ không bao giờ biết nội lực mình thế nào cho đến khi bạn vượt qua được thử thách". Tôi ở đây với mục tiêu rõ ràng là chinh phục ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025".

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 sẽ diễn ra vào ngày 21/6 tại Nha Trang.