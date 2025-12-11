'Mỹ nam xứ Đài' Lâm Bách Hoành: Mê nước mắm Việt Nam, ấn tượng Liên Bỉnh Phát

(VTC News) -

Tài tử Lâm Bách Hoành cùng đoàn phim 96 phút sinh tử vừa có dịp đến Việt Nam để quảng bá cho dự án. Phim 96 phút sinh tử từng mở màn Liên hoan phim Đài Bắc vào tháng 6/2025, góp mặt trong hạng mục tranh giải tại Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon (BIFAN).

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Lâm Bách Hoành chia sẻ về vai diễn mới cũng như ấn tượng về văn hoá, con người Việt Nam.

Mê phở và nước mắm Việt Nam

Lâm Bách Hoành chia sẻ đây là lần thứ hai anh đến Việt Nam nhưng là lần đầu đặt chân tới TP.HCM. Anh từng nghe nhiều về sự nhiệt tình của khán giả Việt và thực tế mang đến cho anh nhiều bất ngờ dễ thương: “Khi tôi đi dạo phố hay ghé quán ăn, nhiều người nhận ra, xin chụp ảnh và còn khen đẹp trai. Điều đó khiến tôi rất vui và cảm động”.

Nam diễn viên bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho ẩm thực Việt Nam, nhất là món phở và hương vị nước mắm - thứ mà anh gọi là “linh hồn của nhiều món ăn”. Anh hy vọng sẽ có nhiều dịp trở lại để giao lưu gần gũi hơn với khán giả.

Tài tử Đài Loan thừa nhận rất thích ẩm thực Việt Nam.

Với Lâm Bách Hoành, TP.HCM không chỉ đẹp bởi sự sầm uất, mà còn cuốn hút bởi từng góc phố đều có thể trở thành bối cảnh phim. “Con người ở đây rất thân thiện, chân thành”, anh nhận xét.

“Liên Bỉnh Phát rất đẹp trai và tài năng”

Khi được hỏi về điện ảnh Việt, Lâm Bách Hoành nói, anh biết và đã xem một vài trích đoạn của phim Tử chiến trên không. Nam diễn viên ấn tượng với nội dung bộ phim vì mỗi nhân vật đều câu chuyện riêng, đặc biệt là dàn diễn viên chính. Khi biết dàn diễn viên Tử chiến trên không sẽ tham gia lồng tiếng cho 96 phút sinh tử, anh vinh dự và thêm phần tự tin.

Trong số các nghệ sĩ Việt, Liên Bỉnh Phát là cái tên khiến anh chú ý. “Tôi biết khi anh ấy vừa chiến thắng giải thưởng Kim Chung. Vai diễn của anh rất xuất sắc, đầy tài năng và sức hút", tài tử nói.

Lâm Bách Hoành thậm chí còn cảm thấy Liên Bỉnh Phát giỏi hơn mình. Ngoài ra, anh thừa nhận Liên Bỉnh Phát rất đẹp trai.

Lâm Bách Hoành đang là nam thần nổi đình đám tại Đài Loan.

Lâm Bách Hoành cho biết giữa nhân vật anh đảm nhận trong phim 96 phút sinh tử và con người đời thực có điểm chung đó đều thích dành thời gian ở bên gia đình. Ngoài công việc, anh chủ yếu ở nhà và dắt chó đi dạo. Thời gian quay phim dày đặc khiến anh nhiều lúc áy náy vì không chăm sóc thú cưng được chu đáo. Đó cũng là lý do anh thừa nhận vẫn còn độc thân.

"Lột xác" với vai hành động

Trong bộ phim 96 phút sinh tử, Lâm Bách Hoành đảm nhận vai nam chính. Anh được xem là điểm sáng của phim khi có màn “lột xác” ngoạn mục trong vai một chuyên gia gỡ bom mìn. Nhân vật này từng được ca tụng là anh hùng, nhưng thực chất bị nỗi day dứt của sai lầm gặm nhấm từng ngày.

Đây được xem là vai diễn phức tạp, sâu sắc và gai góc nhất sự nghiệp của tài tử. Nam diễn viên chia sẻ, bộ phim này khiến khán giả muốn chạy ngay về nhà để ôm lấy người thân.

Lâm Bách Hoành thay đổi hình tượng với vai hành động.

Chia sẻ về vai diễn, Lâm Bách Hoành cho biết anh trải qua khóa huấn luyện xử lý bom mìn chuyên nghiệp để tự mình thực hiện các phân đoạn gay cấn của phim.

Anh chàng còn hé lộ kỷ niệm quay một cảnh chiến đấu căng thẳng trong không gian hẹp của toa tàu kéo dài 3 phút liên tục: "Khoảng lần quay thứ 12, tôi gần như kiệt sức. Thế nhưng sự tận tâm của toàn bộ đoàn làm phim khiến tôi cảm động. Lúc đó, tôi cảm thấy mọi người đang dốc hết sức lực để hoàn thành dự án này".

Ngoài ra, anh cũng bày tỏ sự yêu thích với những tương tác cùng bạn diễn Tống Vân Hoa trong vai cặp vợ chồng chưa cưới. "Trong khoảnh khắc sinh tử, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy vì sợ mình sẽ bật khóc”, Lâm Bách Hoành bày tỏ.