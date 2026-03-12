Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược

(VTC News) -

Ngày 11/3, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thông báo Mỹ sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược nhằm mục đích giảm giá dầu vốn đang tăng cao do cú sốc nguồn cung bắt nguồn từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.

Theo ông Wright, việc giải phóng kho dự trữ dầu chiến lược là một phần của đợt xả dầu quy mô lớn hơn với tổng cộng 400 triệu thùng dầu mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) gồm 32 quốc gia nhất trí thực hiện trước đó.

Lửa và khói bốc lên tại khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah trong cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. (Ảnh: Reuters)

Ông Wright cho biết thêm việc phân phối sẽ bắt đầu vào tuần tới và sẽ mất khoảng 120 ngày để giao hàng. Đồng thời, ông cáo buộc Iran "thao túng và đe dọa an ninh năng lượng của Mỹ cùng đồng minh".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói ông dự định khai thác nguồn dự trữ dầu mỏ. “Chúng ta sẽ làm vậy, rồi sau đó sẽ đổ đầy lại. Tôi đã đổ đầy một lần rồi và tôi sẽ đổ đầy lại lần nữa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ giảm lượng dầu xuống một chút và điều đó sẽ làm giảm giá cả", ông Trump nói.

Trước đó, Bộ chỉ huy quân sự Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo Tehran có thể chuyển từ các đòn không kích mang tính “đáp trả” sang những cuộc tấn công liên tục nhằm vào đối thủ.

Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của bộ chỉ huy này cảnh báo Washington sẽ không thể kiểm soát giá dầu trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

“Chúng tôi sẽ không cho phép dù chỉ một lít dầu nào đến được Mỹ, Israel và các đối tác của họ. Bất kỳ tàu hoặc tàu chở dầu nào hướng tới những nước này sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp”, ông Zolfaqari tuyên bố.

Quan chức Iran cũng cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu có thể đối mặt với cú sốc lớn. “Hãy chuẩn bị cho kịch bản giá dầu lên tới 200 USD/thùng, bởi giá dầu phụ thuộc vào an ninh khu vực - điều mà chính các ông đã làm mất ổn định”, ông nói thêm.

Cùng thời điểm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hải quân của lực lượng này nổ súng vào hai tàu tại eo biển Hormuz sau khi chúng phớt lờ cảnh báo.

Theo tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải, một trong hai con tàu được mô tả là thuộc sở hữu của Israel và treo cờ Liberia, cùng một tàu khác “cố tình đi qua eo biển Hormuz bất hợp pháp”. IRGC cho biết hai con tàu bỏ qua cảnh báo trước khi bị nổ súng và buộc phải dừng lại.