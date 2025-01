Mỹ Đức : Hiệu quả từ việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục

(VTC News) -

Trong những năm qua, huyện Mỹ Đức luôn ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho các cơ sở giáo dục. Qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới của huyện, tỷ lệ phòng học kiên cố hóa đạt trên 90%.

Các công trình giáo dục được đầu tư xây dựng mới cũng làm thay đổi diện mạo hạ tầng văn hóa - xã hội của các địa phương, nhất là một số xã ở vùng khó khăn. Một số trường được đầu tư trọng điểm sẽ trở thành mô hình mẫu về cơ sở vật chất trường học theo tiêu chí chất lượng cao.

Nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác dạy và học của Trường mầm non An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội, giúp các em thỏa sức khám phá, sáng tạo trong môi trường giáo dục.

Trường mầm non An Tiến (xã An Tiến, huyện Mỹ Đức,HN) trong nhiều năm được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, thầy và trò nhà trường được giảng dạy và học tập ở ngôi trường khang trang, sạch, đẹp, qua đó đã tiếp thêm động lực để thầy, trò cố gắng hơn nữa trong dạy và học.

Cô Nguyễn Thị Hợi, Hiệu trưởng Trường mầm non An Tiến, chia sẻ, trước đây Trường mầm non là dãy nhà cấp 4, thiết bị dạy học sơ sài, được sự quan tâm của huyện Mỹ Đức cùng các cấp, các ngành, đến nay, cơ sở vật chất của nhà trường thay đổi rõ rệt, khang trang, sạch đẹp và hiện đại hơn với bếp ăn 1 chiều đảm bảo an toàn vệ sinh.

Năm 2021, Trường mầm non An Tiến được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, với diện tích 5.665m2 với 3 dãy nhà 2 tầng, nhiều thiết bị dạy học, khu vui chơi rộng rãi, sạch sẽ.

Năm 2021, nhà trường được đầu tư xây mới dãy nhà 2 tầng, có đầy đủ thiết bị hiện đại, các bảng tính thông minh cho trẻ tiếp cận, phục vụ tốt cho công tác nuôi dạy trẻ, 100% trẻ được ăn bán trú. Nhà trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Hiện nay, trường có diện tích 5.665m2, với 16 phòng học, 3 phòng chức năng, phòng hiệu bộ để làm việc, khu vui chơi rộng rãi, thoáng mát, an toàn, tổng số học sinh là 425 học sinh.

Năm học vừa qua, với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh, Trường mầm non An Tiến đạt được một số thành tích đáng khích lệ: 04 giáo viên đoạt giải Ba Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện; 01 giáo viên đạt giải Nhì Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi”; “Bếp ăn an toàn, hiện đại” đoạt giải Nhì; Thi kỹ năng công nghệ thông tin đoạt 01 giải Nhì, 01 giải khuyến khích cấp huyện; Thi bài giảng Elearning đoạt 01 giải nhất, 01 giải nhì cấp huyện và giải khuyến khích cấp thành phố.

Đến với Trường tiểu học An Phú, với niềm vui rạng rỡ trên từng khuôn mặt của thầy cô giáo và các em học sinh, năm 2023 thầy và trò nhà trường khai trương những phòng học mới với dãy nhà 2 tầng khang trang có 19 phòng học, 4 phòng chức năng, nâng tổng số phòng học lên 40 phòng. Cuối năm 2023 nhà trường được công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 và được đầu tư gói thiết bị 3,5 tỷ đồng với nhiều thiết bị hiện đại như mỗi phòng học 01 tivi, 02 phòng tin học, 02 phòng tiếng anh, đồ dùng cho học sinh, giáo viên, các thiết bị dạy học khác. Ngoài ra còn có nhà đa năng, sân chơi thể thao sạch đẹp.

Một tiết học thực hành môn TIn học của các em học sinh Trường tiểu học An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội.

Cô Cao Thị Hợi, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, chia sẻ, Trường tiểu học An Phú nằm trên địa bàn xã vùng trũng, điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn, có tổng số 754 học sinh tại 04 điểm trường lẻ. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tuy nhiên cơ sở vật chất các điểm trường lẻ chưa đầy đủ, phòng học 2 điểm trường lẻ đã xuống cấp, rất mong được phòng Giáo dục tham mưu các cấp, quan tâm đầu tư sửa chữa, để thầy trò nhà trường yên tâm trong công tác dạy và học.

Một góc của Trường tiểu học An Phú, với dãy nhà 2 tầng được đầu tư nhiều thiết bị giáo dục.

Nhà đa năng của Trường tiểu học An Phú.

Sự đầu tư trang thiết bị hiện đại, được học tập trong môi trường tốt đã tạo thêm động lực để tập thể nhà trường quyết tâm thi đua dạy tốt - học tốt, đến nay chất lượng dạy và học ngày càng nâng lên, 100% giáo viên dạy bằng giáo án điện tử. Năm học 2020-2021 khi mới tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018, trường xếp thứ 26/29 trường tiểu học trên địa bàn huyện; năm học 2022-2023 trường vươn lên xếp thứ 16/29 trường. Năm học 2021 -2022 có 01 giáo viên đoạt giải Ba cuộc thi Thiết kế bài giảng elearning; Kỹ năng CNTT đoạt 3 giải KK.

Tiết học Mỹ thuật tại Trường tiểu học An Phú.

Năm học 2023 -2024, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học 811 /824 em = 98,4%; tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình đạt 190/190: đạt tỷ lệ 100%.

Ông Lê Văn Thăng, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức, Hà Nội, cho biết, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Phòng Giáo dục huyện Mỹ Đức tham mưu cho UBND huyện về đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy của các cấp học, đặc biệt là các trường khó khăn trên địa bàn.

Đến thời điểm này, cơ bản các trường trên địa bàn huyện đã đáp ứng đủ yêu cầu phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ông Lê Văn Thăng, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

“Chúng tôi chủ động tham mưu lãnh đạo huyện, cử giáo viên đi học nâng cao chất lượng, bồi dưỡng giáo viên, hiện tại đã có hơn 300 giáo viên được tham gia học tập khối chuyên môn, khối khoa học tự nhiên… nhìn chung các giáo viên đáp ứng được yêu cầu trong giảng dạy chương trình mới. Nhiều năm gần đây, ngành giáo dục huyện Mỹ Đức cùng thầy, trò các nhà trường đã phấn đấu nỗ lực không ngừng, chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn đã nâng lên rõ rệt. Đồng thời góp phần vào bảng thành tích chung của giáo dục Thủ đô" - ông Thăng cho biết thêm.

Nhằm tạo bước phát triển toàn diện, đột phá về giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, phòng GD&ĐT đã tham mưu đầu tư thực hiện 17 dự án, 15,7 tỷ đồng mua sắm thiết bị thực hiện chương trình GDPT mới cho 19 trường; hỗ trợ 4,75 tỷ đồng cho 24 trường trang trí, sửa chữa nhỏ, tạo cảnh quan phục vụ công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia (11 trường Tiểu học và 8 trường THCS); năm 2023 hoàn thành việc kiểm tra công nhận mới 9 trường (vượt chỉ tiêu 04 trường), công nhận lại 13 trường. Tham mưu UBND huyện tặng đồ chơi ngoài trời cho 8 trường mầm non với số tiền gần 2 tỷ đồng từ quỹ Bảo trợ trẻ em. Tính đến nay, toàn huyện có 64/79 trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 81%. Trong đó có 11 trường đạt chuẩn mức độ 2, đạt tỷ lệ 17,2%.