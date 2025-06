Mỹ diễu hành cuối tuần này: 3.500 tấn khí tài, 30 km rào chắn

(VTC News) -

Xe tăng lăn bánh tại Washington D.C, chuẩn bị cho lễ diễu binh Mỹ.

Ngày 14/6, Washington, D.C. sẽ trở thành tâm điểm của nước Mỹ khi diễn ra lễ diễu hành quy mô lớn kỷ niệm 250 năm thành lập lục quân. Sự kiện theo truyền thống vốn được lên kế hoạch như một lễ hội sinh nhật, năm nay được Tổng thống Donald Trump cộng thêm màn trình diễn quân sự nhằm thể hiện sức mạnh quân sự Mỹ.

Dịp kỉ niệm này đồng thời trùng với dịp sinh nhật lần thứ 79 của ông Trump.

Theo ông Matt McCool, đặc vụ phụ trách Văn phòng Mật vụ Mỹ tại Washington, hàng trăm nghìn người dự kiến sẽ đổ về thủ đô để tham dự lễ diễu hành. Do đó, các cơ quan thực thi pháp luật nước này từ cấp liên bang đến địa phương đang gấp rút triển khai các biện pháp an ninh với quy mô chưa từng có. Hàng nghìn nhân viên an ninh, bao gồm các mật vụ, cảnh sát thủ đô, lực lượng Vệ binh Quốc gia và nhiều đơn vị khác từ khắp nước Mỹ sẽ được điều động.

Cho đến nay, theo các cơ quan chức năng, chưa phát hiện mối đe dọa an ninh nào có tính chất nghiêm trọng hay đáng kể, mặc dù họ đang theo dõi khoảng 9 kế hoạch biểu tình nhỏ.

An ninh cho sự kiện này được nâng cấp lên cấp độ "Sự kiện An ninh đặc biệt toàn quốc", mức cao nhất được áp dụng cho các dịp như lễ nhậm chức tổng thống hoặc tang lễ cấp nhà nước. Mật vụ Mỹ sẽ giữ vai trò chỉ huy phối hợp với FBI, cảnh sát Capitol, cảnh sát thủ đô D.C. và các đơn vị Vệ binh Quốc gia để bảo đảm mọi tình huống đều nằm trong tầm kiểm soát. Các biện pháp bao gồm việc dựng hơn 30 km hàng rào chống leo trèo, 27 km rào chắn bê tông, lắp đặt 175 cổng từ và sử dụng máy bay không người lái để giám sát từ trên cao.

Lễ diễu hành năm nay được quảng bá là lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, với sự góp mặt của hơn 6.500 binh sĩ, 150 phương tiện cơ giới quân sự, cùng 50 máy bay chiến đấu và trực thăng sẽ bay qua bầu trời thủ đô Mỹ. Các phương tiện quân sự được cho là bao gồm 28 xe tăng M1 Abrams, 28 xe chiến đấu Bradley, 28 xe Stryker và 4 pháo tự hành Paladin.

Ngoài ra còn có sự hiện diện của 8 ban nhạc diễu hành, 24 con ngựa, 2 con la và 1 con chó. Các binh sĩ sẽ mặc quân phục từ nhiều thời kỳ lịch sử, tái hiện các cuộc chiến của Mỹ trong nhiều thời kỳ. Lễ diễu hành sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 30 tối thứ Bảy (14/6, giờ địa phương), di chuyển dọc theo Đại lộ Constitution, kết thúc bằng màn trình diễn nhảy dù từ đội Golden Knights và pháo hoa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự háo hức với lễ kỷ niệm lần này, coi đây là cơ hội để “khoe” sức mạnh của quân đội Mỹ, với nhiều phát biểu nhấn mạnh quy mô lớn và tính biểu tượng của sự kiện. Ông cho biết: “Chúng ta có nhiều xe tăng, những loại mới nhất và cả những chiếc cổ từ Thế chiến thứ nhất, thứ hai. Sẽ có rất nhiều binh sĩ, rất nhiều máy bay quân sự bay phía trên, và xe tăng thì ở khắp nơi”. Ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ người biểu tình nào xuất hiện trong dịp này sẽ bị “trấn áp bằng lực lượng mạnh.”

Tuy nhiên, đại diện mật vụ Mỹ cho biết họ tôn trọng quyền biểu tình hợp pháp và ôn hòa, sẽ chỉ can thiệp khi có diễn biến bạo lực và trái pháp luật.

Đại tá Jesse Curry từ Quân đoàn Công binh Lục quân cho biết, lễ diễu hành đã được lên kế hoạch từ hai năm trước, nhưng việc bổ sung màn diễu hành quân sự quy mô lớn chỉ mới bắt đầu cách đây hai tháng, sau yêu cầu từ Nhà Trắng. Một trong những lo ngại lớn là khả năng hư hại hạ tầng của Washington do trọng lượng của các phương tiện quân sự. Tổng cộng 7 triệu pound (khoảng 3.200 tấn) thiết bị quân sự sẽ di chuyển qua các tuyến đường của thủ đô Mỹ.

Quân đội đã triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro như lắp tấm thép tại các điểm cua, trang bị đệm đặc biệt dưới bánh xích xe tăng, và di chuyển với tốc độ chậm để giảm áp lực lên mặt đường. Chi phí dành riêng cho các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng này đã lên tới 3,5 triệu USD, trong khi tổng chi phí cho toàn sự kiện có thể lên tới 45 triệu USD.

Sự kiện lần này không chỉ là một ngày lễ kỷ niệm mà còn là phép thử về khả năng phối hợp an ninh liên ngành, cũng như cách chính quyền liên bang Mỹ thể hiện sức mạnh quân sự trong bối cảnh chính trị hiện nay.