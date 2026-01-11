Iran tuyên bố đáp trả nếu bị Mỹ tấn công

(VTC News) -

Hôm 11/1, phát biểu trước Quốc hội Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo Mỹ về "tính toán sai lầm" của Washington.

"Chúng ta cần nói rõ: Trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố.

Theo các nguồn tin của Reuters, Israel hiện trong tình trạng báo động cao trước khả năng Mỹ can thiệp để hỗ trợ phong trào biểu tình ở Iran.

Tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực.

NY Times dẫn lời quan chức Mỹ cho hay, trong ngày gần đây, Tổng thống Donald Trump nhận được báo cáo về các phương án can thiệp quân sự vào Iran. Ông Trump cân nhắc hiện thực hóa lời đe dọa tấn công nước này vì cáo buộc "đàn áp người biểu tình".

Theo đó, ông Trump đang cân nhắc khả năng phát động cuộc tấn công để đáp trả việc Iran "trấn áp biểu tình". Loạt lựa chọn đã được trình lên Tổng thống Mỹ, trong đó có tấn công địa điểm phi quân sự ở thủ đô Tehran.

Biểu tình bùng phát từ hôm 28/12/2025 do tiểu thương bất mãn với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá, đã lan rộng tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác của Iran trong những ngày qua.

Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ đang kích động biểu tình leo thang bạo lực, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran đang "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Trong đó, Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố chính quyền sẽ không lùi bước trước các cuộc biểu tình, nhận định rằng hai tuần bất ổn vừa qua là do các phần tử kích động muốn làm hài lòng lãnh đạo Mỹ.

Hồi tháng 6, Israel và Iran giao tranh trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày, trong đó Mỹ cùng Israel tiến hành các cuộc không kích. Iran trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ bằng cách bắn tên lửa vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Qatar.