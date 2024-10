Mua xe máy bị trộm cắp rồi mang lên mạng bán kiếm lời

(VTC News) -

Ngày 23/10, trả lời Báo điện tử VTC News, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã ra lệnh tạm giữ Nguyễn Tiến Thành (SN 1995, trú ở Hạ Hòa, Phú Thọ); Trần Xuân Quyết (SN 1984, trú ở Vũ Hội, Vũ Thư, Thái Bình) và Bùi Đình Sáng (SN 1992, trú ở Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình) đề điều tra hành vi Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 10h30 ngày 19/10, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm bắt quả tang Nguyễn Tiến Thành có hành vi trộm cắp xe máy Honda Wave Alpha tại tòa 27A1, chung cư Green Star, Cổ Nhuế 1. Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa vật chứng cùng đối tượng về trụ sở làm việc.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận do không có công ăn việc làm, cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy đem bán.

Để thuận lợi cho việc tiêu thụ tài sản trộm cắp được, Thành nhắm đến xe máy tại các hầm gửi xe không có người quản lý, trông giữ, có nhiều sơ hở. Thành mang theo 1 tay công bằng kim loại hình chữ L dài khoảng 20cm, 3 mũi vam phá khóa bằng kim loại dạng dẹt, 1 cờ lê bằng kim loại làm công cụ phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Bằng thủ đoạn trên, Thành đã thực hiện 7 vụ, trộm cắp 7 xe máy, ước tính tài sản trộm cắp hơn 30 triệu đồng. Số xe máy trộm cắp được Thành bán lại cho Trần Xuân Quyết và Bùi Đình Sáng.

Điều tra mở rộng và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Xuân Quyết và Bùi Đình Sáng tại ngõ 54/36 đường Tây Tựu, phường Tây Tựu, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm thu giữ 3 túi nilon nghi ma túy.

Trần Xuân Quyết tại cơ quan công an.

Trần Xuân Quyết và Bùi Đình Sáng khai nhận đó là chất ma túy do cả 2 góp tiền mua về cùng sử dụng nhưng chưa dùng hết. Đồng thời, 2 đối tượng thừa nhận đã mua số xe máy của Thành trộm được với giá 3 triệu đồng/xe, sau đó lên Facebook tìm người mua lại với giá 3,5 triệu đồng/xe để kiếm lời.

Cả Thành, Quyết, Sáng đều có 1 tiền án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đang điều tra mở rộng vụ án.