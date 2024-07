Mua nhà bằng lương với căn hộ The Felix chỉ 15 triệu đồng/tháng

(VTC News) -

Căn hộ chất lượng cao cấp vừa túi tiền hút người trẻ

Theo PropertyGuru, độ tuổi từ 22 đến 39 hiện là nhóm khách có nhu cầu mua nhà chủ lực, thay thế nhóm trung lưu trên 40 tuổi như trước đây. Thu nhập phổ biến của nhóm khách hàng này thường dao động 20-30 triệu đồng/tháng.

Báo cáo của Savill Việt Nam cho biết, tại TP.HCM, mức thu nhập tối thiểu cần có để mua nhà là từ 30-45 triệu đồng/tháng. Với mức giá căn hộ hiện tại của TP.HCM, để mua được nhà, người mua cần tiết kiệm 40-50%/tháng thì sau vài chục năm mới có thể mua được nhà trong trường hợp không sử dụng nguồn tài chính hỗ trợ.

Với mức tích lũy còn hạn chế, căn hộ giá tầm trung hiện là phân khúc đáp ứng đúng nhu cầu của số đông người trẻ. Tuy nhiên, một điều khá bất cập khi đây lại là dòng sản phẩm khan hiếm do giá căn hộ liên tục lập đỉnh.

Lựa chọn những căn hộ có sự thuận tiện kết nối và giá tốt đang là xu hướng của người trẻ TP.HCM.

Với thực tế này, đa số gia đình trẻ gặp khó khăn để mua nhà khi thu nhập không theo kịp mức độ tăng giá của bất động sản. Đồng thời rất ít dự án nằm trong khoảng giá dưới 2 tỷ đồng/căn tại TP.HCM để người mua lựa chọn.

Thực tế, có nhiều người trẻ vẫn duy trì công việc ở TP.HCM nhưng muốn thoát cảnh ở thuê, họ đã chấp nhận di chuyển về vùng ngoại đô như Thuận An, Dĩ An thuộc Bình Dương,… để sở hữu nhà riêng với mức giá phù hợp. Việc kết nối giao thông giữa các khu vực này với TP.HCM ngày càng thuận tiện nên người trẻ ngày càng ưa chuộng lựa chọn làm nội đô nhưng sống ngoại đô.

Giữa bối cảnh này, Chủ đầu tư C-Holdings đã giới thiệu ra thị trường dự án The Felix, nằm trong chuỗi dự án nhà cho người trẻ mà doanh nghiệp kiên định thực hiện nhiều năm qua. Là nguồn cung căn hộ sơ cấp hiếm hoi có mức giá dự kiến chỉ 1,48 tỷ/căn, The Felix đang thu hút sự quan tâm mạnh từ người mua nhà TP.HCM có nhu cầu ở thực.

Sảnh đón 5 sao của The Felix.

Đáng chú ý, mức giá bán dự kiến mỗi căn hộ chỉ từ 1,48 tỷ đồng/căn. So với mặt bằng chung, mức giá của dự án mang tính đột phá thị trường.

Dù có chi phí vô cùng tối ưu nhưng tất cả căn hộ sẽ được bàn giao nội thất theo tiêu chuẩn căn hộ hạng sang đến từ thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như: thang máy KONE - Phần Lan; thiết bị bếp Hafele với tủ bếp được đóng sát trần tạo tính thẩm mỹ cao; thiết bị điện Schneider - Pháp; thiết bị vệ sinh INAX sử dụng công nghệ AQUA CERAMIC, bồn cầu 1 khối, thiết kế sang trọng, hiện đại.

The Felix hiện thực giấc mơ mua nhà bằng lương của người trẻ TP.HCM

Khi lựa chọn The Felix, khách hàng chỉ cần thanh toán 148 triệu (10%) là đã chính thức ký hợp đồng trở thành chủ nhân căn hộ. Sau đó, khách hàng thanh toán nhẹ nhàng 1% hàng tháng. Với phương thức thanh toán này, người mua nhà chỉ cần có tổng thu nhập khoảng 30 triệu/tháng, trích ra 15 triệu/tháng từ nguồn lương là đã có thể sở hữu ngôi nhà cho riêng mình.

Với những khách hàng muốn sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ được ngân hàng hỗ trợ gói vay hạn mức lên đến 70% giá trị căn hộ, không phải trả lãi suất và nợ gốc trong 24 tháng. Với phương thức thanh toán này, người mua chỉ cần thanh toán 30% đã trở thành chủ sở hữu căn hộ.

Trong thời gian 2 năm tiếp theo đến khi nhận nhà sẽ không phải thanh toán bất cứ khoản nào. Chính sách này giúp người mua giảm áp lực tài chính rất nhiều trong giai đoạn chưa nhận nhà, thư thả thời gian để tích góp, dự phòng cho tương lai.

The Felix có vị trí gần tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và đường Vành đai 2 giúp cư dân thuận kết nối đến trung tâm TP.HCM.

Bên cạnh mức giá tốt và phương thức thanh toán nhẹ nhàng, điểm cộng của The Felix còn đến từ sự kết nối thuận lợi. Với vị trí gần tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và đường Vành đai 2, an cư tại The Felix, người mua nhà sẽ chỉ mất khoảng 10-30 phút để kết nối trung tâm và các quận nội thành TP.HCM nên cư dân có thể sáng đi làm tại nội đô TP.HCM và chiều an cư ngoại đô ở Thuận An.

Nổi bật, The Felix còn dành trọn 65% diện tích đất cho tiện ích và dịch vụ cộng đồng, 68 tiện ích được phân bổ tại tầng 1, tầng 5 và tầng 21 được thiết kế để phục vụ tối ưu cho nhu cầu sống tận hưởng, chăm sóc sức khỏe của cộng đồng cư dân tương lai.

The Felix có quy mô 40 tầng, 1.206 căn hộ do C-Holdings làm chủ đầu tư và được hợp tác Kinh doanh Tiếp thị bởi DKRS. Uy tín và năng lực của C-Holdings là bảo chứng cho những cam kết về tiến độ, chất lượng dự án.

C-Holdings đã gây dấu ấn lớn với chuỗi dự án nhà giá tốt, tiện ích vượt trội tại Bình Dương như C-Skyview, The Maison.

Nếu C-Skyview được thị trường tín nhiệm khi có sổ chỉ sau 6 tháng vận hành thì giai đoạn 2023 đến đầu 2024, trong bối cảnh thị trường mới ở giai đoạn đầu hồi sức, The Maison tạo tiếng vang khi là dự án có tỷ lệ hấp thụ cao hàng đầu Bình Dương, kéo thanh khoản toàn thị trường. Dự án đã cất nóc sớm hơn 2 tháng so với tiến độ cam kết.

Sự kiện khai trương căn hộ mẫu hạnh phúc dự án The Felix Thời gian: 8h, Thứ Bảy, ngày 3/8/2024 Địa điểm: The Felix Sales Gallery - số 79 đường D4, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Liên hệ hotline: 1900 2663 để được tư vấn và đăng ký tham quan căn hộ mẫu Thông tin chi tiết dự án: www.thefelixthuanan.vn