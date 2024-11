Mưa lớn ở Huế - Quảng Trị gây ngập úng, nguy cơ lũ chồng lũ

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, trong 3 giờ qua, vùng đồng bằng có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-80 mm, có nơi cao hơn như Trung Sơn 104.4 mm, Hải An 106.0 mm; trung du và miền núi có mưa lượng mưa phổ biến dưới 10 mm. (Ảnh: N.D)