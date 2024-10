Huế nhiều nơi mưa lớn, lũ ở Quảng Bình, Quảng Trị rút chậm

(VTC News) -

Ngày 30/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế phát đi thông báo về việc điều chỉnh tăng lưu lượng nước vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, theo báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 5, nước hồ chứa Tả Trạch lúc 9h ngày 30/10 ở mức +36,37 mét, lưu lượng nước đến hồ là 375m3/s, hồ đang vận hành theo Thông báo số 274/TB-BAN5 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 5 về việc điều tiết hồ chứa Tả Trạch về hạ du sông Hương với tổng lưu lượng vận hành qua một cổng tháo sâu và tuabin bị phát điện với tổng lưu lượng về hạ du là 239m3/s.

Nước trên sông Hương (Thừa Thiên - Huế) hiện vẫn ở mức khá cao.

Để hạ dần mực nước trong hồ, tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du trong thời gian tới, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế ra lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa Tả Trạch qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 350-700m3/s. Điều chỉnh vận hành tuỳ theo mực nước đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng là 14h ngày 30/10.

Cùng ngày Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng ra lệnh vận hành điều tiết nước hồ chứa tại thuỷ điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng 400-700m3/s thời gian bắt đầu từ 15h ngày 30/10.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ 02h ngày 29/10 đến 8h ngày 29/10), các huyện và thị xã: Phú Vang, Hương Trà, TP Huế, Nam Đông, Quảng Điền, Hương Thủy, Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng từ 50-80mm cơ nơi cao hơn như: Quảng Điền 118mm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thừa thiên - Huế, dự báo thời gian khu vực các huyện tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, TP Huế, thị Hương Trà khoảng 10-20mm; thị xã Hương Thủy 10-30mm; huyện A Lưới 10-40mm; huyện Phú Vang 10-50mm; huyện Nam Đông 10-70mm và huyện Phú Lộc 20-80mm. Ghi nhận tại TP Huế từ sáng qua 29/10) đến nay đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mực nước trên các sông hiện đang ở mức cao.

Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão Trà Mi khiến địa phương này có mưa rất to. Mưa lớn khiến hơn 30.000 hộ dân ở các huyện Lệ Thuỷ và Quảng Ninh bị ngập lụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện nay lượng mưa giảm, nước trên các sông đang xuống.

Mưa lớn khiến nhiều địa phương của Lệ Thuỷ và Quảng Ninh (Quảng Bình) ngập sâu, từ hôm qua mưa bắt đầu giảm và lũ đang rút.

Tại Quảng Trị, theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, trong 6 giờ qua, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa vùng núi phổ biến 10-30 mm, có nơi cao hơn. Ngày và đêm 30/10, khu vực Quảng Trị có mưa, rải rác mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Mưa lớn khiến nước các sông lên rất nhanh, thượng nguồn hầu hết các sông đạt đỉnh phổ biến trên báo động 3 như sông Sa Lung đo tại Bến Quan vượt báo động 3 là 4,52m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2016 là 1,23 m; hạ lưu các sông đạt đỉnh trên báo động 2 và khiến nhiều địa phương của huyện Vĩnh Linh ngập lụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại nước lũ đang dần rút.