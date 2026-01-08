Mua hơn 1,9 tấn dầu ăn, mỡ heo bẩn để bán kiếm lời

(VTC News) -

Ngày 8/1, Công an xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ thu mua, tàng trữ hàng tấn dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng.

Ông K. mua hơn 1,9 tấn dầu ăn, mỡ heo bẩn từ quán ăn để bán kiếm lời. (Ảnh: C.A)

Theo đó, khoảng 14h ngày 7/1, trong quá trình tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã Phước Giang tiến hành kiểm tra tại khu vực sân nhà ông P.Q.K. (SN 1967, thôn Long Bàn Bắc).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện số lượng lớn dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng và nhớt thải được thu mua, tàng trữ trái quy định.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện 1,57 tấn dầu ăn đã qua sử dụng, mỡ heo đã qua sử dụng khoảng 0,39 tấn (15 can), nhớt đã qua sử dụng là chất thải nguy hại khoảng 1 tạ (4 can). Ngoài ra còn có nhiều can nhựa rỗng và dụng cụ phục vụ việc sang chiết, cân đo.

Làm việc với cơ quan công an, ông P.Q.K. khai nhận thu mua dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng từ các cơ sở kinh doanh ăn uống, lò quay heo để bán lại kiếm lời; đồng thời mua nhớt thải từ các tiệm sửa xe để bán cho người khác.

Tại thời điểm kiểm tra, ông K. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Công an xã Phước Giang đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan và đang tiếp tục xác minh, xử lý.

Công an xã Phước Giang khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh không thu mua, tàng trữ, mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; tuyệt đối không mua bán, sử dụng trái phép chất thải nguy hại. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, đề nghị kịp thời thông báo cho công an xã để phối hợp xử lý, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Được biết, tháng 8/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10, Chi cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Quang Minh kiểm tra, phát hiện xe tải chở số lượng lớn mỡ và da bò.

Tại thời điểm kiểm tra, trên ô tô chở 1.150 kg mỡ và 1.020 kg da bò đã bốc mùi hôi thối, đồng thời lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan.

Bước đầu xác định, chủ lô hàng trên là ông Đỗ Văn Lục, trú tại thôn Hà Lâm, xã Thư Lâm, Phú Thọ. Người này khai nhận đang mang số hàng trên từ Phú Thọ về Hà Nội tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đội QLTT số 10 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hộ kinh doanh Đỗ Văn Lục 8 triệu đồng, buộc tiêu hủy 1.150 kg mỡ bò và 1.020 kg da bò nói trên.