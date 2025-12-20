Mua hôm nay, không lo ngày mai: Vios giữ giá để gia đình chủ động trước thay đổi

(VTC News) -

Gia đình trẻ với một bé nhỏ và kế hoạch sinh thêm con trong vài năm tới khiến họ đặt ra câu hỏi lớn hơn chuyện chọn xe: Nếu cuộc sống thay đổi, liệu chiếc xe có còn phù hợp, và họ có dễ dàng “xoay chuyển” tài sản đó khi cần?

“Không phải cứ thích là mua. Xe bây giờ phải là tài sản linh hoạt, dùng được cho nhiều giai đoạn của cuộc sống. Trong trường hợp nếu cần đổi xe, mình không muốn lỗ quá nhiều”, anh Minh chia sẻ. Chính suy nghĩ này đưa họ đến Toyota Vios, mẫu sedan được xem như lựa chọn an toàn cho các gia đình mới sở hữu xe.

Lợi thế khiến Vios khác biệt trên thị trường

Với nhiều gia đình trẻ, nhu cầu sử dụng xe thay đổi rất nhanh. Hôm nay chỉ cần xe nhỏ gọn đi làm, đưa đón con; vài năm sau có thể muốn đổi sang xe rộng hơn khi gia đình “thêm thành viên”. Hoặc đơn giản là chuyển nhà, thay đổi công việc, nhu cầu di chuyển tăng lên.

Vì vậy, chiếc ô tô không còn là món đồ tiêu dùng đơn thuần mà trở thành một dạng tài sản cần có tính thanh khoản cao. Khi cần thay đổi, họ phải có khả năng bán lại nhanh, với mức giảm thấp nhất có thể.

Đây chính là lý do nhiều người như anh Minh - chị Thảo chọn Vios. Trên thị trường xe cũ, Vios luôn nằm trong nhóm dễ bán nhất. Nhu cầu từ người chạy dịch vụ, cho thuê tự lái đến các gia đình tìm xe đầu tiên khiến mẫu sedan này gần như luôn có lượng người mua ổn định. Các chủ salon xe cũ thường ví von rằng “Vios không bao giờ nằm kho lâu”, bởi độ tin cậy của dòng xe này đã được xây dựng suốt hơn 22 năm.

“Chúng tôi nghĩ xa một chút. Nếu vài năm nữa đổi sang xe lớn hơn, Vios vẫn bán được giá tốt. Đó là điều khiến chúng tôi tự tin xuống tiền”, chị Thảo cho biết.

Trong hành trình tìm xe, điều anh Minh quan tâm nhất là độ bền. Anh không muốn chiếc xe trở thành “nguồn phát sinh chi phí” khi gia đình còn đang phải lo vay nhà, nuôi con và các khoản sinh hoạt. Đây là lý do khiến Vios trở thành lựa chọn hợp lý.

Động cơ 1.5L nổi tiếng bền bỉ, ít hỏng vặt giúp Vios vận hành ổn định hàng năm trời mà không đòi hỏi quá nhiều chi phí sửa chữa. Nhiều người dùng lâu năm ghi nhận rằng xe vẫn chạy êm và không xuống máy ngay cả khi đã vượt mốc 100.000 km.

Anh Minh nhớ lại buổi lái thử đầu tiên: “Tôi chạy vài vòng trong khu đô thị, điều bất ngờ là xe phản hồi rất mượt. Đạp ga lên thì xe lên tốc nhẹ nhàng, không bị khựng; đánh lái trong phố hẹp cũng thấy ổn định. Với người chưa quen cầm vô-lăng như tôi, cảm giác kiểm soát được chiếc xe ngay từ những mét đầu tiên giúp tôi tự tin hơn.”

Bền bỉ cũng đồng nghĩa chiếc xe giữ giá tốt hơn theo thời gian. Người mua xe cũ sẵn sàng trả giá cao cho một mẫu xe có danh tiếng “lành”, không gây rủi ro sửa chữa sau khi mua lại. Đây là lợi thế mà rất ít mẫu sedan khác duy trì được ổn định trong nhiều năm.

Nền móng cho hành trình dài hạn

Một trong những điều khiến anh Minh - chị Thảo lo nhất trước đây là chi phí nuôi xe mỗi tháng. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Vios khoảng 5,7 lít/100 km giúp họ dễ dàng dự trù được khoản chi cố định, không phụ thuộc quá nhiều vào biến động giá xăng.

Bảo dưỡng của Vios cũng nằm trong nhóm thấp nhất phân khúc. Các mốc định kỳ phổ biến chỉ từ 1-1,5 triệu đồng, phụ tùng lại có sẵn tại mọi đại lý. “Chúng tôi không có nhiều thời gian để chạy đi chạy lại sửa xe. Nghe mọi người nói Vios rất ít khi phải nằm gara nên thấy yên tâm hơn hẳn”, anh Minh nói.

Chính sự ổn định và chi phí thấp giúp Vios trở thành mẫu xe “dễ nuôi”, phù hợp với các gia đình trẻ muốn tối ưu ngân sách hằng tháng mà vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh khả năng vận hành, Vios còn sở hữu bộ trang bị an toàn và tiện nghi khiến người dùng cảm thấy “đủ đầy” khi sử dụng. 7 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ lực phanh, camera và cảm biến lùi tạo cảm giác an toàn hơn khi di chuyển trong phố đông.

Các tiện nghi như màn hình cảm ứng, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cruise control và nút bấm khởi động không chỉ nâng trải nghiệm sử dụng mà còn là lợi thế khi bán xe. Người mua xe cũ hiện nay đề cao an toàn và tiện nghi, và Vios có đầy đủ những yếu tố họ tìm kiếm. Đây cũng là lý do giá trị của Vios ít bị giảm sâu qua nhiều năm so với các mẫu xe cùng phân khúc.

Khả năng giữ giá là yếu tố khiến Vios trở thành mẫu xe phù hợp với giai đoạn nhiều biến động. “Chúng tôi không biết vài năm tới cuộc sống sẽ thế nào, nhưng biết rằng nếu cần đổi xe, Vios dễ bán. Chỉ vậy thôi cũng đủ an tâm rồi”, chị Thảo nói.

Trong thị trường mà giá trị tài sản biến động mạnh, một mẫu xe có tính thanh khoản cao như Vios trở thành lựa chọn giúp gia đình kiểm soát rủi ro tài chính tốt hơn.

Trong tháng cuối cùng của năm 2025, Toyota Việt Nam, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) phối hợp cùng hệ thống Đại lý Toyota trên toàn quốc mang đến hàng loạt ưu đãi. Khi mua xe trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với tổng giá trị lên đến 54 triệu đồng. Đồng thời, có cơ hội nhận ưu đãi lãi suất chỉ từ 1,99%/năm trong 6 tháng đầu.

Đặc biệt, chính sách vay trả trước 0 đồng, áp dụng cho tất cả các mẫu xe Toyota với mức lãi suất chỉ từ 7,99%/năm cố định trong hai năm đầu. Ưu đãi này dành riêng cho các đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước (bao gồm Giáo viên, Y/Bác sĩ, Lực lượng vũ trang, Viên chức); Nhân viên thuộc Công ty trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam; Nhân viên thuộc Đối tác/Nhà cung cấp/Hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam. Ưu đãi này được áp dụng tại hệ thống 86 đại lý Toyota toàn quốc.

Đây là cơ hội tốt để sở hữu một mẫu xe thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và đáng tin cậy bậc nhất phân khúc, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển cá nhân lẫn gia đình.