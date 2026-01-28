Mùa cỏ cháy nhuộm vàng thảo nguyên Tà Xùa

Cách Hà Nội khoảng 200km, thảo nguyên Tà Xùa thuộc xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, nằm ở độ cao trung bình từ 1.500 đến 2.000m so với mực nước biển. Không gian nơi đây mở rộng, thoáng đãng, những trảng cỏ nối tiếp nhau trải dài trên các sườn đồi, tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng núi cao Tây Bắc.
Vào mùa hè, thảo nguyên khoác lên mình sắc xanh của cỏ non, mang đến cảm giác mát lành, dễ chịu. Tuy nhiên, từ khoảng tháng 12 đến tháng 2 năm sau, khi thời tiết chuyển sang mùa đông, khu vực này lại bước vào mùa cỏ cháy.
Dưới nắng hanh khô đặc trưng của vùng cao, những đồi cỏ dần ngả sang màu vàng, phủ kín các triền núi trập trùng.
Sự chuyển sắc ấy tạo nên diện mạo khác biệt cho thảo nguyên Tà Xùa, thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan, trải nghiệm.
Không chỉ gây ấn tượng bởi cảnh quan rộng mở, thảo nguyên Tà Xùa mùa cỏ cháy còn được nhiều người yêu nhiếp ảnh lựa chọn làm điểm chụp hình.
Với nền cỏ vàng trải dài và đường chân trời thoáng đãng, nơi đây trở thành không gian chụp ảnh ngoài trời, dễ tạo chiều sâu cho khuôn hình.
Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, những trang phục có gam màu sáng như trắng, be hoặc các tông pastel sẽ giúp chủ thể nổi bật hơn giữa khung cảnh thiên nhiên. Một số phụ kiện đơn giản như khăn lụa hay mũ cũng thường được sử dụng để tạo điểm nhấn khi chụp ảnh.
Có mặt tại thảo nguyên trong một buổi sáng trời nắng, một du khách đến từ TP.HCM, cho biết: “Trước khi đi, tôi được nhiều người gợi ý nên đến đây vào buổi chiều để chụp hoàng hôn. Tuy nhiên, trải nghiệm buổi sáng cũng rất đáng giá. Không gian yên tĩnh, ít người, ánh nắng lên sớm làm màu cỏ hiện rõ, chụp hình khá thuận lợi”.
Chị Nguyễn Thu Phương, du khách từ Hải Phòng, chia sẻ: “Buổi sáng thời tiết dễ chịu, không quá đông khách nên có thể thoải mái di chuyển, lựa chọn góc chụp. Theo tôi, nếu gặp ngày nắng đẹp thì dù sáng hay chiều, thảo nguyên mùa cỏ cháy đều có nét cuốn hút riêng”.
Ngay giữa khu vực đồi cỏ, một quán cà phê nhỏ được bố trí với cả không gian trong nhà và ngoài trời, phục vụ nhu cầu nghỉ chân của du khách. Tại đây, khách có thể thưởng thức các loại đồ uống nóng, lạnh với mức giá dao động từ 40.000 đến 60.000 đồng. Không gian quán được đánh giá phù hợp để ngắm cảnh, tránh gió lạnh vào những ngày đông.
Hiện nay, giá vé vào cổng tham quan thảo nguyên Tà Xùa là 35.000 đồng/người. Trên cùng trục đường di chuyển, du khách có thể kết hợp ghé thăm một số điểm đến quen thuộc khác của Tà Xùa như Mỏm Cá Heo hay Cây Cô Đơn.
Bình luận