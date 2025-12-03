MSB ra mắt thẻ Mastercard Green World: Cánh cửa 'Tinh hoa hành tinh xanh'

(VTC News) -

Với thông điệp “Tinh hoa hành trình xanh”, thẻ MSB Mastercard Green World không chỉ là một sản phẩm tài chính mà còn định hình một chuẩn mực sống tinh hoa mới, nơi khách hàng được trải nghiệm trọn vẹn đặc quyền của khách hàng ưu tiên.

Phân khúc Affluent – Tinh hoa trải nghiệm

Theo nhận định của MSB, thị trường tài chính hiện nay đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhóm khách hàng thu nhập cao – Affluent, có tài sản tích lũy và thu nhập ổn định. Với nhóm khách hàng này, họ vừa tìm kiếm các giải pháp tài chính thiết thực phục vụ tích lũy và chi tiêu cao cấp, vừa mong muốn những đặc quyền chạm đến nhu cầu cảm xúc sâu sắc như chứng tỏ vị thế, khẳng định dấu ấn cá nhân và hướng tới các giá trị hiện đại, toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ MSB - chia sẻ chiến lược định vị phân khúc khách hàng.

Thấu hiểu nhu cầu này, MSB giới thiệu những đặc quyền “Tinh hoa trải nghiệm” dành cho khách hàng Affluent, khẳng định cam kết mang đến trải nghiệm cá nhân hóa và vượt trội, trong đó tập trung vào bốn trụ cột gồm tài chính, chất sống, tâm thức và dịch vụ chuyên biệt.

Cụ thể, về tài chính, khách hàng được ưu tiên hạn mức tín dụng 150 tỷ đồng, phê duyệt siêu tốc 8h và lợi suất sinh lời hấp dẫn (5.8%/năm) cùng được cộng thêm lãi suất tiết kiệm. Bên cạnh đó, khách hàng Affluent tận hưởng đặc quyền phong cách sống được nâng tầm với các dòng thẻ cao cấp với “Tinh hoa chất sống”, hay những trải nghiệm Âm nhạc hàn lâm, Private concert, MSB Rewards của “Tinh hoa tâm thức” và Dịch vụ chuyên biệt đảm bảo sự tiện lợi tuyệt đối với quầy ưu tiên, đội ngũ riêng 24/7 và hệ thống bảo mật M-Private tối đa…

Đại diện MSB chia sẻ: “Ngày nay, khách hàng không chỉ chú trọng sản phẩm, mà tìm kiếm sự thấu hiểu và trải nghiệm riêng cho mình. Mỗi khách hàng là một hành trình tài chính độc nhất, mỗi lựa chọn, mỗi mục tiêu là một dấu ấn riêng biệt.

Tại MSB, mỗi phân khúc không chỉ là một nhóm khách hàng, mà là một hành trình riêng mà MSB trân trọng và đồng hành. Cùng sự kiện hôm nay, chúng tôi mong muốn giới thiệu những đặc quyền dành riêng cho khách hàng Affluent – nền tảng mở ra những thay đổi cá nhân hóa trải nghiệm cùng MSB.”

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng Giám đốc MSB và đại diện Mastercard tại sự kiện ra mắt thẻ MSB Mastercard Green World.

Thẻ MSB Mastercard Green World – tinh hoa hành trình xanh

Nắm bắt được xu hướng và thói quen tiêu dùng của nhóm khách hàng Affluent, MSB ra mắt Thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World – khẳng định vị thế tiên phong của MSB trong việc thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu ngày càng tinh tế của nhóm khách hàng thành công. Chiếc thẻ không chỉ tối đa hóa lợi ích tài chính mà còn là tuyên ngôn sống xanh của giới tinh hoa – những người tiên phong cam kết trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

Thẻ MSB Mastercard Green World không chỉ tối đa hóa lợi ích tài chính mà còn là tuyên ngôn sống xanh của giới tinh hoa.

Về thiết kế, lõi thẻ MSB Mastercard Green World được có nguồn gốc từ chất liệu tái chế độc đáo, đảm bảo độ bền cao, giao dịch mượt mà và thân thiện với môi trường. Đây là một bước tiến trong việc kết hợp giữa công nghệ hiện đại, sản phẩm tài chính chất lượng cao và giá trị sống bền vững.

Các ưu đãi khi sử dụng thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World ngoài việc mang lại lợi ích tối đa cho người sử dụng, cũng đồng thời khuyến khích thói quen sống bền vững. Chương trình hoàn tiền di chuyển đến 24 triệu đồng/năm là điểm nhấn nổi bật nhất của thẻ, thúc đẩy thói quen sử dụng phương tiện và các hình thức di chuyển ít phát thải carbon.

Cụ thể, chủ thẻ sẽ được hoàn tiền 100% cho các giao dịch tàu Metro. Đồng thời, thẻ còn mang lại lợi ích đặc biệt cho những người thường xuyên di chuyển bằng máy bay khi áp dụng mức hoàn tiền 5% cho giao dịch hàng không, cụ thể theo điều khoản, điều kiện chương trình. MSB còn thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng di chuyển bằng xe điện thông qua hợp tác chiến lược cùng đối tác Xanh SM, với ưu đãi giảm giá lên tới 20.000 đồng/chuyến cùng nhiều chính sách ưu đãi khác.

“Thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World không đơn thuần là một sản phẩm tài chính. Chúng tôi hy vọng đó là hình ảnh đại diện cho tư duy lãnh đạo bền vững, và mạnh mẽ hơn, trở thành tuyên ngôn về một lối sống tiên phong cùng thông điệp “Mỗi hành trình là một bình minh xanh”, đại diện MSB khẳng định.

Cùng với việc ra mắt phân khúc và dòng thẻ cao cấp MSB Mastercard Green World, MSB mong muốn khơi dậy giá trị tích cực trong cộng đồng, nơi mỗi lựa chọn chi tiêu đều hướng tới sự phát triển lâu dài, hài hòa với môi trường và trách nhiệm xã hội.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ MSB xem tại đây hoặc liên hệ hotline 24/7: 1900 6083.