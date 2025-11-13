Một thiếu niên nghi bị nước cuốn mất tích ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 13/11, lực lượng chức năng phường Hàm Thắng (Lâm Đồng), phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, người dân, tìm kiếm một thiếu niên nghi mất tích trên sông Cái.

Lực lượng chức năng tìm kiếm B. trên sông Cái. Ảnh: T.N

Thông tin ban đầu, trưa 11/11, H.V.B. (SN 2010, trú tại phường Hàm Thắng) rời khỏi nhà nhưng đến tối gia đình không thấy B. trở về. Một số người dân cho biết, họ từng nhìn thấy B. di chuyển đến khu vực bờ sông Cái vào thời điểm nước lũ dâng cao, chảy mạnh do mưa lớn.

Nghi B. rơi xuống sông mất tích, người nhà trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ sử dụng môtô nước, flycam để rà soát khu vực sông Cái và các vị trí vùng hạ nguồn để tìm kiếm nạn nhân. Do nước đang rút, trên sông Cái xuất hiện dòng chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, một nữ giáo viên ở Lâm Đồng bị lũ cuốn trôi mất tích trong ngày 27/10 được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Sáng 28/10, thông tin từ UBND xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nữ giáo viên lũ cuốn trôi ở xã này.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hồng Bảo Hân (SN 1999, trú tại xã D’ran), giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2.

Khu vực phát hiện thi thể cách hiện trường nữ giáo viên gặp nạn ban đầu khoảng 500m.

Trong sáng 28/10, cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà lo hậu sự.

Trước đó, chiều 27/10, trên địa bàn xã D’ran xuất hiện mưa lớn kéo dài làm một số khu vực ven suối, đường giao thông ở địa phương ngập nặng. Đến khoảng 17h30, người dân trình báo cơ quan chức năng về việc chị Hân nghi bị lũ cuốn trôi.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã D’ran cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc tìm kiếm.