5 học sinh tắm suối khi thủy điện xả nước, 2 em bị cuốn mất tích

(VTC News) -

Chiều 9/11, ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ học sinh bị đuối nước.

Theo đó, lúc 11h cùng ngày, một nhóm gồm 5 học sinh rủ nhau tắm suối Nước Na thuộc thôn 1, xã Trà Tập.

Khu vực nơi các em gặp nạn. (Ảnh: Đ.S)

Trong lúc tắm, mực nước dâng cao, chảy xiết khiến cả 5 em bị cuốn trôi.

Trong đó, 3 em may mắn trôi vào bờ, được cứu sống. Còn 2 em Hồ Văn L. (13 tuổi, học sinh lớp 7) và Hồ Văn S. (8 tuổi, học sinh lớp 3, cùng trú xã Trà Tập) bị nước cuốn mất tích.

Nhận được thông tin, UBND xã Trà Tập huy động các lực lượng cùng người dân tổ chức tìm kiếm tại khu vực xảy ra vụ việc và dọc theo tuyến suối Nước Na.

"Đến 15h30 cùng ngày, thi thể cháu L. được tìm thấy tại vị trí cách nơi bị nạn khoảng 200m. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm cháu S. Tuy nhiên, do khu vực suối Nước Na có nhiều khe đá và nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn”, ông Thực nói và cho biết thêm, sau các đợt mưa lớn vừa qua, sáng nay, các thủy điện trên thượng nguồn thông báo xả nước. Tuy nhiên, các cháu không nắm thông tin này nên đã ra suối tắm, dẫn đến vụ việc đau lòng.

Cách đây không lâu, tại TP.HCM xảy ra vụ việc nam sinh lớp 9 tử vong khi cứu bạn đuối nước.

Cụ thể, sáng 18/10, em Đ.H.K. (học sinh lớp 9) cùng nhóm bạn đến chơi tại khu vực hồ đá trong làng đại học (Đại học Quốc gia TP.HCM). Một lát sau cả nhóm quyết định nhảy xuống tắm.

Trong lúc tắm, một bạn trong nhóm vùng vẫy, kêu cứu vì bị đuối nước. Thấy vậy K. bơi đến cứu. Khi đưa được bạn vào bờ thì K. đuối sức, chìm xuống đáy hồ và chết đuối.